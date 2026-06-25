Zelenski reivindica ataques contra instalaciones petroleras rusas en Krasnodar y Ufa

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en un evento en Kiev. - Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reivindicado este jueves nuevos ataques de largo alcance contra Rusia que han alcanzado un depósito de petróleo en la región de Krasnodar y dos refinerías de petróleo en Ufa, a más de 1.500 kilómetros de la línea del frente.

"Nuestras operaciones de largo alcance son respuestas coherentes y precisas a la estrategia de Rusia de alargar la guerra y atacar ciudades y comunidades ucranianas", ha señalado el dirigente ucraniano en un mensaje en redes sociales.

Según ha detallado el presidente, el depósito de petróleo se encontraba en la localidad de Poltavska, a unos 300 kilómetros de la línea del frente, mientras que esta misma mañana otro bombardeo de largo alcance ha golpeado dos refinerías de petróleo en Ufa, que ha identificado como las de Bashneft-Ufaneftekhim y Bashneft-Novoil. "Eso está a 1.500 kilómetros de la línea del frente", ha señalado.

Zelenski se ha referido a estos ataques como el "plan de sanciones de largo alcance", incidiendo en que esta ofensiva contra Rusia en su propio territorio debe llevar a Moscú a "pensar en una diplomacia auténtica", insistiendo en que hasta ahora no se han sentado a negociar de forma seria. Así, ha pedido un proceso de paz "en lugar de intentar, una vez más, engañar a los demás o ganar tiempo". "Hay que poner fin a la guerra", ha zanjado.

Kiev viene reivindicando su campaña de ataques de largo alcance contra objetivos dentro de Rusia, unos bombardeos en los que emplea armas ucranianas y que enmarca en su estrategia de llevar de vuelta a Rusia el conflicto que inició el presidente ruso, Vladimir Putin, en febrero de 2022.