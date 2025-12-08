Zelenski se reúne con Starmer, Macron y Merz para garantizar una "seguridad real" para Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, junto al primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz. - CUENTA EN X DEL PRESIDENTE DE UCRANIA.

MADRID 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se ha reunido este lunes con el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz, para garantizar una "seguridad real" para Ucrania, un encuentro que se produce horas antes de que se desplace hasta Bruselas, la capital belga.

"Garantizar una seguridad real es siempre un desafío común y un gran esfuerzo compartido. ¡Gracias por vuestro apoyo!", ha indicado Zelenski, que se encuentra en Londres, donde ha tenido lugar la reunión, según un mensaje difundido a través de redes sociales.

Starmer --cuyo país forma parte del grupo conocido como E3, compuesto también por Francia y Alemania-- ha recibido a los tres líderes para un encuentro con el que buscan abordar el plan de paz para Ucrania a medida que la guerra se acerca a su cuarto año.

Aunque no está previsto que ofrezcan una rueda de prensa conjunta, el canciller alemán se ha mostrado escéptico ante algunas cuestiones planteadas por las autoridades de Estados Unidos en relación con el plan de paz.

Así, ha pedido "hablar de estos detalles" y ha justificado la presencia del E3. "Los próximos días pueden ser "decisivos para todos nosotros", ha destacado, según ha recogido la agencia de noticias alemana DPA.

Merz ha aprovechado la ocasión para reiterar el apoyo de Alemania a Ucrania: "todos sabemos que el destino del país es el destino de Europa".