Zelenski señala que no hay un escenario "en el que todos ganen" y avisa que Putin "no va a cambiar su objetivo"

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, durante una rueda de prensa en Kiev. - Yuliia Ovsiannikova / Zuma Press / Europa Press

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha señalado que no hay un escenario para resolver la guerra con Rusia "en el que todos ganen", en contraposición con las declaraciones de los enviados de Donald Trump, y ha avisado de que el presidente ruso, Vladimir Putin, "no va a cambiar su objetivo" de ocupar Ucrania por lo que Kiev necesita contar con garantías de seguridad.

"No hay una situación en la que todos ganen en esta guerra. No puede ser así, porque ha habido tantas pérdidas humanas. Dejó de ser una situación en la que todos ganan desde el primer día de esta guerra", ha afirmado en una entrevista a la cadena canadiense CBC, en el marco de su viaje al país norteamericano.

El mandatario ucraniano se ha mostrado así escéptico con la postura del asesor presidencial y yerno de Donald Trump, Jared Kushner, quien tras el viaje a Ucrania y Rusia junto a Steve Witkoff para relanzar el proceso de negociaciones abogó por encontrar un punto en el que "todos ganen".

"La paz es una victoria en comparación con la guerra, pero nosotros ya teníamos paz antes de esta guerra, y por eso no estoy seguro de que sea una situación en la que todos ganen", ha reflexionado. Hoy, la victoria más importante para todos -no para Ucrania y Rusia.

Asimismo sobre la posibilidad de avanzar en las negociaciones y de reunirse cara a cara con Putin, Zelenski ha incidido en que Kiev necesita contar con garantías de seguridad que aporten tanto Washington como otros aliados para "no tener que vivir con miedo de que mañana nos vaya a ocupar".

"Él no va a cambiar su objetivo. Nunca. Conozco su objetivo y sé que esta persona quiere ocuparnos por completo. Y lo hará si no somos lo suficientemente fuertes y si el mundo no se mantiene unido", ha advertido sobre Putin.

La visita de Kushner y Witkoff se concentró en la reanudación de las negociaciones, una meta para la que aseguraron haber conseguido avances y aludieron a una próxima reunión con representantes ucranianos y rusos para retomar el esfuerzo negociador.

"Creo que hemos logrado un avance significativo en Moscú. Hemos escuchado nuevas ideas", señaló Witkoff en declaraciones desde Kiev tras mantener la doble ronda de conversaciones con Putin y Zelenski.