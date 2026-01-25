Zelenski trata sobre defensa antiaérea y red eléctrica con los presidentes de Lituania y Polonia

Los presidentes de Ucrania, Volodimir Zelenski; de Lituania, Gitanas Nausedas, y de Polonia, Karol Navrocki - PRESIDENCIA DE UCRANIA

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se ha reunido este domingo en Vilna con los presidentes de Lituania, Gitanas Nausedas, y de Polonia, Karol Navrocki, con quienes ha abordado las opciones para reforzar la defensa antiaérea y la red eléctrica frente a los ataques de Rusia.

"Hoy hemos hablado sobre energía en Ucrania, de lo difícil que es para nuestra gente. Hemos hablado de como apoyar más a los ucranianos. También hemos hablado de defensa aérea, de cómo podemos reforzar a Ucrania", ha explicado Zelenski en rueda de prensa.

El mandatario ucraniano ha manifestado su gratitud a Lituania y Polonia por su apoyo y ha recordado que "la gente sigue sufriendo los ataques rusos con drones y misiles". "Los equipos eléctricos o cualquier otra ayuda que venga de los amigos europeos es importante", ha resaltado.

Zelenski ha indicado que ha acordado con Navrocki y Nausedas que sus equipos seguirán trabajando en ámbitos como el programa SAFE, el fondo europeo para invertir en defensa, o la Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania (o PURL, por sus siglas en inglés), una iniciativa de contribuciones europeas de adquisición de armas estadounidenses para la defensa militar de Ucrania. "Son programas muy importantes que de verdad nos ayudan", ha señalado Zelenski.

"El programa PURL ya está demostrando su eficacia. Gracias a este programa nuestros socios europeos pueden comprar misiles para defensa aérea. Es muy importante para nosotros", ha explicado.

En cuanto al programa SAFE, "es un programa europeo nuevo y hay que tomar decisiones fundamentales". "En mi opinión debería haber un porcentaje claro (del programa) par cooperación, para la coproducción con Ucrania y lograr resultados, resultados rápidos", ha apelado.

Los tres presidentes también han tratado la cuestión de la adhesión de Ucrania a la UE como "garantía económica de seguridad", en palabras de Zelenski, que ha destacado el apoyo de Lituania y Polonia a este proceso.