Zelenski valora el apoyo de la UE a Ucrania "en este decisivo momento diplomático"

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha valorado este martes el apoyo de la Unión Europea a Kiev "en este decisivo momento diplomático", en medio de los contactos para poner fin a la invasión rusa de Ucrania, lanzada en febrero de 2022 por orden de su homólogo ruso, Vladimir Putin.

"Valoramos enormemente el apoyo de la Unión Europea a Ucrania en este momento diplomático, decisivo en muchos aspectos. Actualmente se están llevando a cabo negociaciones que pueden cambiar radicalmente la situación, y es esencial ejercer la presión adecuada sobre Rusia en aras de la paz: una presión conjunta de todos los socios", ha manifestado.

Zelenski se ha pronunciado así tras mantener una "muy cálida y amena" conversación con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a quien ha agradecido "todo el apoyo, la ayuda y la máxima dedicación, no solo este año, sino desde el comienzo mismo de la invasión rusa a gran escala", tal y como ha manifestado a través de su perfil en la red social X.

En esta misma vía, ha explicado que ambos han abordado la "importancia de apoyar la resiliencia de Ucrania y fortalecer" su posición en la mesa de negociaciones. "Haremos todo lo necesario para lograrlo. También hemos acordado nuevos contactos en los próximos días. Y aunque todo el mundo ya espera la Navidad, no dejamos de trabajar ni un solo día por nuestro objetivo común: lograr la paz y garantizar la seguridad", ha concluido.

Por su parte, la jefa del Ejecutivo comunitario, que ha confirmado que han intercambiado información sobre los últimos avances en las conversaciones de paz, ha reafirmado su "inquebrantable solidaridad con el pueblo ucraniano, que sigue soportando implacables y letales ataques nocturnos por parte de Rusia".