El 112 Canarias recibe un reconocimiento de la NASA por su contribución en el desarrollo del proyecto lunar Artemis - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 112) del Gobierno de Canarias ha recibido esta semana la visita del doctor Fernando Guillén, representante de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en ingles) en territorio de la Macaronesia, para agradecer "la implicación y contribución" mostrada para el desarrollo del servicio durante la visita el abril de una delegación desde Estados Unidos.

Esta se enmarcó en la ronda de visitas para conocer las capacidades ante la gestión de emergencias en el marco de su programa Artemis para la exploración de la Luna, debido a su posición estratégica del archipiélago en el Atlántico, según ha recordado el departamento regional en una nota.

El viceconsejero de Emergencias y Aguas del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo, y el director general de Emergencias, Fernando Figuereo, junto al director del 112 Canarias, Moisés Sánchez, y a la jefa del Servicio de Protección Civil y Atención en Emergencias, Montse Román, recibieron el obsequio y trasladaron al representante de la NASA el agradecimiento de toda la plantilla del CECOES 112 Canarias.

Marcos Lorenzo ha destacado "el hito" que supuso la visita de la delegación de la agencia estadounidense y el reconocimiento a la labor que desempeñan los profesionales que lo integran. Por su parte, el director general de Emergencias, Fernando Figuereo, ha hecho hincapié en "la importancia de la coordinación para conseguir ser efectivos, trasladándo a su vez la plena disposición a ahondar en la colaboración emprendida.

VISITA DE ABRIL

Durante la visita realizada por la delegación de la NASA el pasado mes de abril, representantes del Gobierno de Canarias mostraron al equipo médico de la NASA los medios técnicos y humanos del sistema autonómico de emergencias, así como el funcionamiento de la sala operativa del 112.

En la reunión participaron el viceconsejero de Emergencias y Aguas, Marcos Lorenzo; el director general de Emergencias, Fernando Figuereo; el director del 112 Canarias, Moisés Sánchez; y el responsable de la sala operativa en Tenerife, José María Yanes.

El director de Salud y Asuntos Médicos de la NASA, James Polk, celebró el interés de la agencia por conocer la capacidad de coordinación de Canarias en una situación de este tipo. Según explicó, no solo se trató de proteger a la tripulación de la nave, sino también de garantizar la seguridad de los barcos que puedan encontrarse cerca de la zona de amerizaje.