Unos 2.000 atletas concurren este sábado en la DEKA Tenerife, que combina fitness funcional y deporte híbrido - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

DEKA Tenerife, competición que combina el fitness funcional y el deporte híbrido creada por la reconocida marca Spartan Race, líder mundial en carreras de obstáculos, regresa este sábado a la isla en su quinta edición.

El Estadio de Atletismo Iván R. Ramallo, en Los Realejos, será el escenario de la que es "una de las competiciones más destacadas del fitness en España", en la que se espera la participación de casi dos mil atletas, según ha precisado el Cabildo de Tenerife en una nota de prensa.

La prueba, con participación femenina y masculina prácticamente igualada, combinará 10 zonas de ejercicios que ponen a prueba la fuerza, la resistencia y el cardio, junto con distintos tramos de carrera según la modalidad: desde 5 kilómetros hasta formatos sin carrera.

Así, DEKA Tenerife 2025 contará con cuatro modalidades oficiales: DEKA FIT, con 10 zonas y tramos de carrera de 500 m (total 5 km); DEKA MILE, con 10 zonas y tramos de 160 m (total 1.6 km); DEKA STRONG, con 10 zonas sin carrera, enfocada en fuerza y técnica; y DEKA FIT Teams, versión por parejas (masculinas, femeninas o mixtas), combinando los 5 km de carrera con las 10 zonas.

DE TODAS LAS EDADES Y NIVELES

Una de las grandes fortalezas de DEKA, destaca el Cabildo, es su carácter inclusivo y accesible. De este modo, atletas de todas las edades y niveles, desde los más jóvenes hasta los más veteranos, se atreven con el reto.

En concreto, en este 2025, se espera superar la participación de atletas de 14 nacionalidades distintas a la española, quienes representaron el 20,4% del total en 2024. Se prevé que el porcentaje de competidores procedentes de diferentes comunidades autónomas de España, que el año pasado fue del 36,9%, también aumente.

FINAL NACIONAL

Además, esta edición acogerá la gran final de las DEKA Spain National Series, donde se coronarán los mejores atletas del país, tanto en la categoría masculina y como en la femenina.

Asimismo, tras ocho pruebas clasificatorias celebradas a lo largo del año en distintos puntos de España, los finalistas se enfrentarán en Tenerife por el título nacional y un importante premio económico.

DEKA Tenerife será también la antesala de Spartan Race Tenerife 2025, que se celebrará la semana siguiente, los días 22 y 23 de noviembre en Puerto de la Cruz.