La 31ª Feria de Artesanía de Gran Canaria San Telmo abre sus puertas con más de un centenar de artesanos

Feria de Artesanía de Gran Canaria San Telmo - CEDIDO POR LA ORGANIZACIÓN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La 31ª Feria de Artesanía de Gran Canaria San Telmo ha abierto sus puertas este viernes con la participación de más de un centenar de artesanos que expondrán sus productos hasta el próximo 5 de enero.

Según informa la organización, en concreto, esta edición reúne a 106 profesionales procedentes de 17 municipios que ofrecen al público piezas únicas elaboradas a mano, con materiales de calidad y procesos que combinan tradición, creatividad y diseño contemporáneo.

Al respecto, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, comentó que "es una oportunidad enorme para comercializar y rentabilizar el trabajo que los artesanos realizan durante todo el año".

Además, resaltó que la Feria de Artesanía "cada vez se consolida más", pasando de los 248.000 euros de retorno que produjo para los profesionales la muestra de 2023, a los cerca de 335.000 euros generados el año pasado.

"Es decir, el nivel de complicidad con la ciudadanía es cada vez mayor y muchas personas aprovechan esta feria para comprar los regalos de Reyes, teniendo en cuenta nuestros valores, nuestras tradiciones, nuestra artesanía", destacó.

En esta edición de 2025, Las Palmas de Gran Canaria concentra el mayor número de participantes en la feria, con 42 artesanos y artesanas, seguida de Telde (13), Agüimes (9), Valsequillo, Santa Brígida y Moya (5 cada uno), Santa Lucía e Ingenio (4), Santa María de Guía, Firgas y Arucas (3), y Teror, San Bartolomé de Tirajana, Mogán y Agaete (2). La Vega de San Mateo y Gáldar participan con un profesional cada uno.

Por su parte, el recorrido por la muestra permite conocer hasta 32 oficios artesanos, entre ellos alfarería, cestería, cerámica, cuchillería, joyería, forja, hilado de lana o calzado artesanal, incluyendo 11 oficios tradicionales que mantienen vivas técnicas transmitidas de generación en generación.

A esta oferta se suma un programa de actuaciones musicales que acompaña y dinamiza la visita: todos los días desde hoy viernes, a las 18.00 horas, diferentes intérpretes amenizarán el recorrido a esta muestra tradicional, comenzando por 'Generaciones que riman', un proyecto de la Fundación Ochosílabas dirigido por Yeray Rodríguez.

Mientras, el sábado, 3 de enero, Zaida Jiménez y Juan Sebastián Ramírez serán los encargados de poner la nota musical en el Parque de San Telmo, mientras que el domingo 4 lo harán Laura Martel y Noelia Pérez. El colofón musical de la feria correrá a cargo del grupo Non Trubada, que actuará a las 20.00 horas.

La feria estará abierta hasta el 5 de enero de 2026 de 10.00 a 21.00 horas (hasta las 22.00 horas el 5 de enero, Víspera de Reyes).

Toda la información sobre los artesanos y artesanas que participarán en esta edición, así como el programa de dinamización que acompañará a los visitantes estarán disponibles en la web https://feriasartesaniagrancanaria.es/.