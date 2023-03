LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 47% de las mujeres con parálisis cerebral viven situaciones de discriminación y en la mayoría de los casos está ligada a las dificultades que tienen para la comunicación y a la falsa creencia de que estas personas no tienen capacidad intelectual plena.

Así lo ha manifestado Ángeles Blanco, delegada de Derechos Humanos y coordinadora de Incidencia en la Confederación ASPACE, durante una ponencia sobre la discriminación y vulneración de derechos que sufren las mujeres con parálisis cerebral.

Dicha ponencia se enmarca dentro del programa de actos organizados por el Cabildo de Lanzarote para conmemorar el Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo y que se inició el pasado viernes con ésta y otra charla sobre los vientres de alquiler, impartida por la escritora y activista Nuria González.

Durante su intervención, Ángeles Blanco hizo hincapié en que las personas que no pueden comunicarse mediante el habla son las grandes perjudicadas por el desconocimiento que existe en la sociedad sobre la comunicación alternativa y aumentativa, sistemas que las personas con parálisis cerebral necesitan y usan para comunicarse con el resto.

"Que no hablen no quiere decir que no se comuniquen de otra manera", señaló Blanco, quien expuso casos reales en que mujeres no pueden participar en la vida pública ni acceder a la justicia o a ciertos tratamientos médicos por la errónea percepción de que no pueden comunicarse o porque las técnicas no están adaptadas. Asimismo, puso sobre la mesa la violencia física y sexual que sufren muchas de las mujeres que tienen parálisis cerebral.

UNA INDUSTRIA QUE "ENGLOBA MUCHOS TIPOS DE VIOLENCIA"

Por su parte, Nuria González habló sobre los vientres de alquiler y sobre los "muchos tipos de violencia" que engloba esta práctica, detrás de la que hay "un negocio millonario" en muchos países del mundo que provoca que "se tolere y permita".

"No se puede alquilar una persona y no se puede subcontratar a nadie para que para por ti", indicó González, que afirmó que hacerlo supone una vulneración del derecho a la integridad física y moral, del derecho a la libertad, del derecho a la vida, y del derecho a la identidad de los bebés. "Una violación de derechos humanos que podría constituir delitos de lesa humanidad", señaló la activista.

En su charla, explicó cómo funcionan las agencias de vientres de alquiler y comparó esta práctica con la esclavitud. "Es un contrato, en el que siempre hay una parte vulnerable que es la mujer, y en el que se transfiere un ser humano sin garantía para el menor", apuntó.

"¿Qué sociedad queremos tener? ¿Una que trate a las personas como seres humanos o una en la que permitamos que se comercialice, trafique con niños y se explote a mujeres?", fue una de las reflexiones que lanzó Nuria González.

"¿Por qué necesita la humanidad, a la que le sobra gente, una industria de reproducción asistida?", añadió la escritora y activista, quien quiso dejar claro que las madres "no son propietarias de sus hijos, sino que son solo madres, y que nadie tiene derecho a recibir a una persona sino es mediante la adopción".

La consejera de Igualdad del Cabildo de Lanzarote, Myriam Barros, fue la encargada de presentar este acto, que tuvo lugar en la Biblioteca Insular. "Para mí es un regalo presentar a dos grandes mujeres como las que tenemos hoy aquí", señaló Barros, manifestando su deseo de que estas charlas hayan servido para hacer reflexionar a las personas asistentes".