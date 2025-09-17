Unos 48 jóvenes migrantes extutelados por el Gobierno canario acceden al mercado laboral dentro del programa Urdimbre

El viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, y el general manager de Meliá Hoteles, Lucas Torán, firman un acuerdo de colaboración - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 17 (EUROPA PRESS)

Un grupo de 42 jóvenes menores migrantes extutelados por el Gobierno de Canarias han accedido al mercado laboral en Fuerteventura gracias al programa 'Urdimbre. Retos hacia el empleo' impulsado la viceconsejería de Bienestar Social y la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias.

Según informa la Consejería regional del área, estos datos fueron dados a conocer en el marco de la firma del acuerdo de colaboración establecido entre la Viceconsejería de Bienestar Social y el grupo MHI (Meliá Hotels International), que ha permitido la contratación de casi medio centenar de jóvenes que desarrollan su trabajo en las áreas de cocina, sala, servicios de limpieza y mantenimiento en instalaciones del grupo hotelero ubicadas en la isla de Fuerteventura.

En concreto, recientemente se han incorporado camareros de piso, que serán formados específicamente por la empresa. Todos los empleados cuentan, además, con alojamiento en los hoteles.

El viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, explicó que "el objetivo del programa es apoyar y acompañar la transición a la vida adulta de menores migrantes sin referente familiar que han estado bajo la tutela del Gobierno canario promoviendo su formación y empleabilidad, para lo cual estamos firmando convenios de colaboración con diversos sectores empresariales canarios".

"Esto nos permite, no solo ofrecer una oportunidad de acceso al empleo a estas personas una vez cumplida su mayoría de edad, sino también contribuir a cubrir la demanda de mano de obra en sectores profesionales clave para nuestra economía como son el sector servicios y el turismo, ofreciendo a las empresas personas formadas y con la cualificación profesional adecuada", expuso.

Por su parte, la consejera de Fomento del Empleo del Cabildo Insular de Fuerteventura, Nuria Cabrera, subrayó la relevancia de programas como Urdimbre. Retos hacia el empleo para la integración laboral de jóvenes extutelados.

"Estas iniciativas permiten que las personas jóvenes puedan acceder a empleo estable, formarse y desarrollarse, fortaleciendo así nuestra comunidad y mostrando cómo la colaboración entre instituciones y empresas genera un impacto positivo", explicó.

El general manager de Hoteles Paradisus & Innside Fuerteventura, Lucas Torán, indicó que "en Meliá creemos firmemente en el poder transformador del turismo como herramienta de cohesión social y este acuerdo con la Consejería para facilitar la integración laboral de jóvenes extutelados es una muestra de cómo el sector hotelero puede ser una plataforma real de inclusión y desarrollo sostenible".

"La reforma de Paradisus Fuerteventura es, para nosotros, un claro reflejo de nuestro compromiso con el turismo responsable, que no solo mejora la calidad de la experiencia turística, sino que contribuye activamente al bienestar y desarrollo de nuestro entorno local, generando empleo, formación y un impacto positivo duradero", afirmó.

A través de este acuerdo el grupo Meliá se compromete a fomentar la empleabilidad de las personas participantes en el programa Urdimbre. Retos hacia el empleo mediante la cobertura de vacantes en los alojamientos explotados por Meliá que se ajusten a las competencias y/o formación de las personas candidatas que formen parte del mismo.

El convenio rubricado con el grupo MHI se suma a los que el Ejecutivo canario, a través de la Viceconsejería de Bienestar Social, está llevando a cabo con diferentes empresas y entidades con el fin de potenciar la formación profesional de personas menores migrantes y jóvenes extutelados de cara a fomentar su cualificación y promover su inclusión sociolaboral --