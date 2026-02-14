La 50ª reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: "Es una sensación que no se puede describir"

La Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canarias 2026, Carla Benitez González. - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO LPA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Carla Benítez González, que se proclamó en la noche de este viernes como la 50ª reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 con la fantasía 'Historia' del diseñador Kevin Rodríguez González y en representación de Capross 2004 S.L., ha mostrado su satisfacción por el título y ha dicho que "es una sensación que no se puede describir".

Según informa el Ayuntamiento capitalino, así lo ha dicho este sábado tras subirse de nuevo al escenario del Parque Santa Catalina, donde confió en que este título le traiga muchas "cosas buenas".

En este sentido, Carla Benítez ya fue ganadora de la gala de la reina de Maspalomas en 2023 con otra creación de Kevin Rodríguez. "Esta era la primera vez que me presentaba aquí", explicó antes de manifestar el impacto que le produce ver el recinto carnavalero vacío después de la noche que vivió este viernes.

Asimismo, la 50ª Reina del Carnaval comentó que intentó vivir la gala "tranquila y consciente" pero que igualmente pasó "muy rápida". "Es una sensación que no se puede describir. Creo que hay que vivirlo, quien pueda tiene que vivirlo porque es espectacular", insistió.

Por su parte, explicó que su traje, de más de 300 kilos cargado de pedrería y plumas (más de 10.000), se llamaba 'Historia' porque tenía 49 rosas por las 49 reinas anteriores.

"Yo confiaba mucho en el trabajo de mi equipo, pero no me esperaba ganar porque había trajes preciosos y cualquiera de mis compañeras se lo merecía", concluyó.