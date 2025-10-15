Un 65% del alumnado canario no universitario secunda la huelga en defensa del pueblo palestino, según la Consejería

Manifestantes portan pancartas con lemas 'Free Palestina', 'Huelga general contra el genocidio al pueblo palestino' y 'La paz de los genocidas es una farsa' durante la concentración por Palestina, a 15 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha cifrado en un 65% el nivel de participación del alumnado canario no universitario en la huelga prevista para este miércoles en todo el país en solidaridad con el pueblo palestino.

Se trata de datos actualizados hasta las 14.00 horas de este miércoles, y que cuentan con al menos el 83% de los centros educativos sondeados, según ha informado el departamento regional a Europa Press.

A estas cifras se suman las de participación de personal docente y no docente de la Educación en Canarias, 8.28% y 6.95%, respectivamente.