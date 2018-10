Un 74% de los alumnos de la provincia tinerfeña aprueba la EBAU de julio

Publicado 13/07/2018 17:29:21 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 604 personas han aprobado la fase general de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) celebrada en la provincia de Santa Cruz de Tenerife entre el 4 y el 6 de julio, sobre un total de 812 inscritos, lo que supone un porcentaje del 74,38%. En la misma prueba, 183 estudiantes fueron considerados no aptos y 25 renunciaron a presentarse a los exámenes.

Por opciones, en la de Artes se inscribieron 45 personas, de las cuales aprobaron 36, que suponen el 80% sobre el total, 5 no superaron las pruebas y 2 no se presentaron. En Ciencias se matricularon 392, de las cuales 298 fueron aptas (76,02%), no aptas 81 y 13 no se presentaron.

En Humanidades y Ciencias Sociales, en el itinerario de Ciencias Sociales hubo 233 inscritos, de los cuales aprobaron 164 (70,38%), suspendieron 31 y no se presentaron 5, mientras que en Humanidades, de 142 inscritos, aprobaron 106 (74,64%), suspendieron 31 y 5 no se examinaron.

Por islas, en Tenerife la tasa de aprobados fue del 78,03%, correspondiente a 554 personas sobre un total de 729 presentadas, con 156 suspensos y 19 no presentados. En La Palma, de los 59 inscritos aprobaron 35 (65,81%), suspendieron 19 y dejaron de presentarse 5. En La Gomera la tasa de éxito fue del 72,22%, con 13 aprobados de 18 inscritos y 5 suspensos. Y en El Hierro, de 6 inscritos aprobaron 2 (40%), hubo 3 no aptos y un no presentado.

Este alumnado podrá solicitar plaza en el periodo extraordinario de preinscripción de la Universidad de La Laguna, que se abrirá del 28 al 30 de agosto y en el que se adjudicarán aquellas plazas que hayan quedado vacantes tras la publicación de las listas correspondientes a la preinscripción ordinaria, que se abrió el pasado 15 de junio.