Unas 9.000 personas asisten a las manifestaciones feministas en Canarias, según la Delegación del Gobierno

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unas 9.000 personas han asistido este domingo, 8 de marzo, a las dos manifestaciones que han tenido lugar en las capitales canarias por el Día Internacional de la Mujer en las que se ha hecho un llamamiento a "resistir la ofensiva patriarcal" y a "tumbar al fascismo".

Así lo han indicado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno, que agregan que, de esta cifra, la movilización de Las Palmas de Gran Canaria contó con unas 6.500 personas y la de Santa Cruz de Tenerife con unas 2.500.

En este sentido, las dos principales movilizaciones por el 8M en el archipiélago han sido las que han dado comienzo a las 12.00 horas en ambas islas capitalinas.

Así, la manifestación en la capital grancanaria, organizada por la Red Feminista de Gran Canaria, ha partido desde el Parque San Telmo bajo el lema 'Feministas en resistencia contra la ofensiva patriarcal' para concluir en la Plaza de Santa Ana.

Mientras, en Santa Cruz ha sido la Plataforma Feminista 8M Tenerife la que ha organizado una movilización bajo el lema 'Feministas imparables: ¡tumbemos el fascismo!' que ha comenzado en el Parque García Sanabria y ha concluido en la Plaza de la Candelaria.