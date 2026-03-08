El feminismo llama en las calles de Canarias a "resistir la ofensiva patriarcal" y "tumbar al fascismo"

Personas durante la manifestación organizada por el Movimiento Feminista de Madrid por el 8M, a 8 de marzo de 2026, en Madrid (España). La marcha, organizada con motivo del Día Internacional de la Mujer, ha comenzado desde la Plaza de Cibeles para finaliz - Ricardo Rubio - Europa Press

LAS PALMAS/SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El feminismo canario ha salido a la calle este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, haciendo un llamamiento a "resistir la ofensiva patriarcal" y "tumbar al fascismo".

En este sentido, las dos principales movilizaciones por el 8M en el archipiélago han sido las que han dado comienzo a las 12.00 horas en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife.

Así, la manifestación en la capital grancanaria, organizada por la Red Feminista de Gran Canaria, ha partido desde el Parque San Telmo bajo el lema 'Feministas en resistencia contra la ofensiva patriarcal' para concluir en la Plaza de Santa Ana.

Mientras, en Santa Cruz ha sido la Plataforma Feminista 8M Tenerife la que ha organizado una movilización bajo el lema 'Feministas imparables: ¡tumbemos el fascismo!' que ha comenzado en el Parque García Sanabria y ha concluido en la Plaza de la Candelaria.

"OFENSIVA PATRIARCAL"

En ambas protestas se ha leído un manifiesto al término de los recorridos. En el caso de la Red Feminista de Gran Canaria, ha puesto el foco en denunciar una "ofensiva patriarcal y fascista que pretende erosionar la democracia y vaciar de contenido los derechos humanos". "Un retroceso que golpea directamente a mujeres y niñas", matizan.

Por ello, ha hecho especial hincapié en que la manifestación de este domingo ha sido una oportunidad para reclamar una igualdad "transversal e integral" a todas las administraciones.

Aquí, la Red Feminista ha señalado que temas como la educación la corresponsabilidad en los cuidados, la protección a la infancia tutelada o el fin de todas las violencias machistas han sido algunos de los ejes de la convocatoria.

"TUMBAR EL FASCISMO"

Por su parte, en la otra isla capitalina, la Plataforma Feminista 8M Tenerife ha hecho un llamamiento a "tumbar el fascismo" y a defender los derechos conquistados tras años de movilización feminista.

Al respecto, las feministas han enmarcado la protesta en un contexto que definen como de "capitalismo patriarcal violento" con el ascenso de posiciones de ultraderecha y un proceso de "militarización creciente" que, dicen, también afecta a Canarias.

Por ello, el manifiesto leído subraya el carácter interseccional del movimiento feminista y reivindica la defensa de los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBIQA+ y de los inmigrantes.

En este sentido, las convocantes señalan que el feminismo actual se articula también como un movimiento antirracista, antifascista, anticapacitista y transfeminista que busca hacer frente a las distintas formas de discriminación y exclusión que persisten en la sociedad.

Además, han reclamado el "derribo de las fronteras", así como políticas de libre tránsito y acogida digna. En esta línea, el texto denuncia las leyes y políticas que considera racistas y vincula la lucha feminista con la defensa de los derechos humanos a nivel global.

La Plataforma Feminista 8M Tenerife ha aprovechado la manifestación para recordar a sus "hermanas" palestinas y saharauis, oponiéndose a lo que describen como "agresiones imperialistas".

DISCURSOS QUE CUESTIONAN DERECHOS YA CONQUISTADOS

También ha criticado la persistencia de violencias "machistas", "institucionales" y "sexuales", avisando de que el avance de discursos ultraconservadores "cuestionan derechos ya conquistados".

Finalmente, el manifiesto ha reivindicado acabar con la precariedad laboral o las brechas de género en salarios y pensiones; y ha puesto en valor la corresponsabilidad en los cuidados o el aborto libre.