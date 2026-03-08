Clavijo resalta el compromiso de Canarias con las mujeres a través de las políticas impulsadas por su Gobierno

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, comparece ante los medios de comunicación - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha resaltado el compromiso de su Ejecutivo con las mujeres a través de las políticas impulsadas por el Gobierno regional.

En un post publicado este domingo en su perfil oficial de la red social 'X', el máximo dirigente canario ha comentado que el papel de la mujer se reivindica "todos los días".

"Reivindicamos el papel de la mujer todos los días del año a través de nuestras acciones y desde el Gobierno de Canarias con las políticas impulsadas", expuso.

Además, Clavijo ha hecho especial hincapié en que "en las islas no se entiende nuestra sociedad sin la presencia, resiliencia y compromiso de las mujeres canarias".