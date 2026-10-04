Abierta una investigación para esclarecer el enfrentamiento antes del partido entre el Güímar y el Hortaleza

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de esclarecer el enfrentamiento sucedido este domingo minutos antes del partido entre el Atlético Unión Güímar y el AD Sporting de Hortaleza, correspondiente a la eliminatoria previa de la Copa del Rey, y que quedó finalmente suspendido.

Atendiendo a la información avanzada por medios locales, que se han hecho eco de un vídeo grabado en el entorno del estadio municipal, un grupo de personas con el rostro cubierto habría apedreado la guagua del Sporting de Hortaleza a su llegada a Güímar.

Más tarde, en el interior del estadio y a pocos minutos del comienzo del encuentro, habrían continuado las disputas entre el conjunto visitante y local. En declaraciones a la Radio Televisión Canaria, el entrenador del Atlético Unión Güímar ha denunciado una agresión por parte del cuerpo técnico del conjunto visitante.

Sin embargo, a pesar de haberse dotado de un refuerzo de seguridad en el estadio municipal Tasagaya-José Ramos, el encuentro, previsto para las 12.00 horas, no llegó a disputarse ante la negativa del AD Sporting de Hortaleza por los altercados.

La actuación de los agentes, informa la Guardia Civil, habría permitido controlar la situación y reestablecer la normalidad ante una situación de elevado estado de alteración que se derivó del enfrentamiento.

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