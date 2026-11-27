Archivo - Onalia Bueno en su despacho en las Oficinas Municipales de Arguineguín, en Mogán (Gran Canaria) - AYUNTAMIENTO DE MOGÁN - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El titular de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran Canaria, ha dictado un auto por el que acuerda continuar por los trámites del procedimiento abreviado las diligencias seguidas contra la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, por presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraudes o exacciones ilegales y falsedad en documento mercantil.

El procedimiento es también contra el concejal delegado de Hacienda, Juan Ernesto Hernández Cruz, y el secretario accidental de la corporación, David Chao Castro. La resolución alcanza también a dos particulares, el empresario que resultó beneficiario de los contratos y el administrador de una de las sociedades adjudicatarias, según ha informado la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en un comunicado.

Al respecto, se indica que el juez entiende acreditado de forma indiciaria y provisional que los tres responsables municipales participaron entre 2021 y 2023 en la resolución de tres expedientes de contratación menor "a sabiendas de que incumplían con la ley de contratación pública".

En este sentido, y según el auto, los tres contratos tenían "siempre" el mismo objeto, que es la inserción de publicidad y promoción de las actividades del Ayuntamiento de Mogán en el periódico digital Maspalomasahora.com.

Al respecto, matiza, que "no eran más" que el resultado de la "arbitraria división" en periodos anuales de un contrato de servicios que "superaba ampliamente el umbral económico del contrato menor de servicios", fijado en 15.000 euros.

Sobre esto el instructor expone que la alcaldesa, el concejal y el secretario "de común acuerdo o, al menos, con plena consciencia y de forma deliberada, eliminaron" la libre concurrencia de otros posibles aspirantes, además de causar una "lesión al erario público del Ayuntamiento de Mogán".

Esto, dijo, se produce "bien por conceder las adjudicaciones sin una necesidad real, bien por hacerlo sin recibir ofertas mejores de otras empresas que hubieran podido prestar el mismo servicio por un precio inferior, sobre todo si el contrato se hubiese ofrecido por su periodo real de, al menos, tres años".

DECRETOS FIRMADOS POR LA ALCALDESA

El auto recoge los tres decretos firmados por la alcaldesa de Mogán, siendo el primero de febrero de 2021, que fue adjudicado por 14.870 euros a la mercantil Ediciones la Expresión Maspalomas Ahora; mientras que el segundo, de enero de 2022, se otorgó por 14.900 euros a Adxy Publicidad; y el tercero, de marzo de 2023, se adjudicó por 14.970 euros directamente al empresario.

De esta forma, los tres importes quedaban así "por debajo, y muy cerca, del límite de 15.000 euros que permite la contratación menor". Ante ello, el juez concluye de forma provisional que la alcaldesa "sabía a quien beneficiaba", así como que otorgó los contratos "no solo con conciencia de que incumplía la ley, sino con la intención de favorecer" al empresario "eludiendo las exigencias de libre concurrencia".

En este sentido, sobre el primero de los contratos la resolución recoge que el empresario figuraba como destinatario en el propio decreto firmado por la alcaldesa y que, según la certificación del Registro Mercantil, la sociedad adjudicataria estaba en liquidación y había perdido su personalidad jurídica un año antes.

Respecto al segundo contrato, el auto señala que la alcaldesa "no podía ignorar que el beneficiario real" era el mismo empresario porque el decreto de adjudicación hacía constar que el servicio consistía en la publicidad en el periódico digital Maspalomas Ahora. Además, añade, que el administrador de Adxy Publicidad reconoció durante la instrucción que presentó su oferta "como simple pantalla" a instancias del verdadero beneficiario y a cambio de una pequeña cantidad de dinero.

En concreto, para encubrirlo, recoge el auto, el empresario emitió doce facturas falsas de 993,36 euros cada una por 11.920 euros, por lo que la adjudicataria formal se habría quedado solo con 2.979,68 euros. Por ello, el juez considera esta sociedad como "una pantalla interpuesta" para beneficiar al receptor real del dinero público.

Ante este causa, la defensa de la alcaldesa había solicitado en mayo el sobreseimiento libre, sin bien el auto acuerda el sobreseimiento provisional respecto de otras dos investigadas al entender que "no existen suficientes indicios" de que intervinieran en la elección de los adjudicatarios formales, decidieran el fraccionamiento de los contratos o dictaran alguna resolución en los tres expedientes.

El juez ha dado traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares personadas para que, en el plazo común de diez días, formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o pidan el sobreseimiento de la causa.

También podrán solicitar, de forma excepcional, la práctica de diligencias complementarias que consideren imprescindibles. Finalmente señala que contra el auto cabe recurso de reforma ante el mismo juzgado en el plazo de tres días.