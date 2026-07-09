El absentismo escolar cae dos décimas en Canarias y se queda en el 5,8%

Archivo - Poli Suárez, consejero de Educación del Gobierno de Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, ha avanzado este jueves que el absentismo escolar bajó dos décimas en el curso 2024/25 --último cerrado-- y se quedó en el 5,8% mientras que en el curso actual --hasta el primer cuatrimestre-- hay un 2,04% en Educación Infantil, un 1,94% en Primaria, un 5,51% en la ESO y un 5,29% en Bachillerato, mientras que en FP supera el 16%.

En respuesta a una pregunta del Grupo Nacionalista en comisión parlamentaria ha comentado que se trabaja con el objetivo de "consolidar y seguir mejorando" al tiempo que ha valorado el "rigor" de los números gracias a una aplicación web "única, automática y segura que autoriza los datos en tiempo real y sustituye el viejo trasiego de certificaciones en papel".

De hecho ha comentado que permite emitir informes por municipio, por centro etapa o por periodos y se comparten con los centros, la inspección educativa y los servicios sociales municipales ya que el fracaso escolar "no solo hay que combatirlo desde el aula" sino también en coordinación con la Fecam y las policías locales ya que hay "atender los motivos que hay detrás" de las ausencias.

Francisco Linares (CC) ha comentado que los datos en las islas son "relativamente buenos" aunque ha puesto sobre la mesa que en el caso de Tenerife, por ejemplo, el absentismo escolar se da de manera más pronunciada en la comarca sur, con tasas superiores al 5%.

Ha coincidido con el consejero en que para combatir el absentismo escolar juegan un papel "muy importante el centro escolar, la inspección educativa y los ayuntamientos, ya que muchas veces este fenómeno va ligado a la situación familiar.

"El control se está haciendo y conozco muchos ayuntamientos que a través de los consejos escolares municipales hacen jornadas justamente para orientar a los padres de un problema", ha explicado.

No obstante, ha tildado de "vergüenza" que solo 44 de los 88 ayuntamientos de las islas tengan los consejos escolares municipales constituidos.

Linares ha reclamado un plan de actuación más centrado en las zonas turísticas porque "vivir en verano siempre con la playa cerca y ese ambiente de ocio" influye en que haya un absentismo escolar "un poquito más grande".