Absuelto el guardia civil juzgado en Tenerife por viajar a la Península de baja médica

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) informa este martes de que el Tribunal Militar Territorial Quinto ha decidido absolver a un agente de dos delitos de abandono de residencia, delito tipificado en el Código Penal Militar.

El caso se remonta a junio de 2024 cuando el agente, destinado en Tenerife, se encontraba de baja médica por lesiones traumatológicas y se le denegó una solicitud administrativa de cambio de residencia temporal por parte del Coronel Jefe.

AUGC detalla en una nota que el agente viajó pero regresaba para cumplir con todas sus obligaciones, presentó sus partes de baja y acudió a cada cita médica requerida por la unidad.

No obstante, los mandos elevaron un parte militar y solicitaron información a las aerolíneas para monitorizar sus movimientos y la Fiscalía Militar llegó a solicitar una pena de tres meses de prisión por cada desplazamiento, sumando un total de seis meses de cárcel, además de la suspensión de empleo.

La sentencia, hecha pública este martes, resalta que "la baja médica no tiene que suponer necesariamente ni el encierro del enfermo, ni su descontrol" y señala que "la obligación de residencia es compatible con el derecho al desplazamiento", siempre que el guardia civil esté localizable y disponible para los controles médicos.

El Tribunal también destaca que el acusado "ha estado localizable en todo momento" y "ha comparecido en todas las ocasiones que ha sido requerido", por lo que es "imposible entender que concurre el elemento del tipo consistente en ausentarse" de forma delictiva.

Para AUGC, este caso "pone de relieve una realidad incómoda, la Guardia Civil sigue intentando aplicar el Código Penal Militar para coartar derechos civiles básicos, utilizando la amenaza de prisión ante situaciones meramente administrativas o laborales".