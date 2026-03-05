ACAV-T dice que la guerra en Oriente Próximo se ha producido en época de "poca demanda" pero admite preocupación

Los primeros españoles evacuados de Oriente Próximo llegan a la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 3 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Gobierno ha empezado a evacuar, tanto por tierra como por aire, a los más de 30.000 españ - Diego Radamés - Europa Press

El gerente de la Asociación Canaria de Agencias de Viajes y Turoperadores (ACAVyT), Francesco Delli-Paoli, ha señalado que la guerra en Oriente Próximo se ha producido en una época de "poca demanda" en el archipiélago, si bien ha admitido preocupación para la temporada de verano.

Delli-Paoli ha indicado que el conflicto lleva "seis días", pero son demasiados", ya que apuntó que generalmente estas situaciones en "tres, cuatro días", con negociaciones políticas, "se suelen solventar", sin embargo "se sigue alargando".

Actualmente expuso, en declaraciones a Radio 5 de RNE Canarias, recogidas por Europa Press, que los espacios aéreos "más sensibles" son Irán, Israel, Jordania, Bahrein y Kuwait, y afecta sobre todo porque tanto Qatar como Kuwait y Emiratos Árabes, que también "está cerrado ahora mismo, son hub para todos aquellos destinos vacacionales que son muy queridos por los canarios", entre los que citó Vietnam o la zona de Kuala Lumpur.

En estos, agregó, es donde las agencias de viajes de Canarias "están teniendo los mayores problemas". De todos modos, admitió que al producirse el conflicto en una temporada "de poca demanda", eso "es positivo, entre comillas, porque no son muchos" los turistas que tienen las agencias de viajes canarias en esa zona.

En estos momentos, añadió, los agentes de viajes asociados están exponiendo que, tanto en Vietnam como incluso en otras zonas de Asia, los "tienen bloqueados" porque "no pueden dar el salto al hub" que les permite llegar hasta España. Aún así reconoció que si bien en otras ocasiones las aerolíneas "han estado un poco de perfil" con el asunto, en esta ocasión se están recibiendo "muchísimas actualizaciones de alternativas".

Además de "flexibilidad en reembolso, canjes sin ningún tipo de problemas", cuestiones que dijo son "de agradecer". También, añadió Delli-Paoli, que "se han encontrado corredores para repatriar a estos clientes, tanto por el sur de Rusia como por Egipto".

Respecto a los afectados, matizó que el turista que ha viajado por su cuenta debe contactar con la aerolínea y directamente con la Embajada Española, mientras que el que lo ha hecho con un agente de viaje, incluso aunque sea el solo vuelo, el mismo le estará "continuamente mirando actualizaciones y dándole información a su cliente".

Y, por otro lado, aconsejan a todos los que estén ahora en esos destinos con problemas que acudan a la web del Ministerio de Asuntos Exteriores y se monitoricen. La Embajada Española, puntualizó, "quiere saber dónde está cada uno de los españoles y es importante que lo hagan".

En relación con ello, informó de que los asociados, a través de la Confederación Española de Agencias de Viajes, están dando esos datos porque tienen los expedientes en las agencias, por lo que indicó que se está "facilitando y agilizando cualquier proceso" para los clientes.

Por último, afirmó que las agencias de viajes canarias llevan "cinco días recibiendo llamadas de cómo estará la situación en agosto" pero admitió que "evidentemente la bola no" la tienen para saber cómo va a estar la situación.

Ante este marco reconoció que está habiendo "bastante flexibilidad" por parte de las mayoristas que "están aceptando" cambios de fecha y cancelaciones sin costes, pero "evidentemente esto ha dado pie a preocupación para el verano" porque afirmó que se están "recibiendo cancelaciones".

De todos modos, aseguró que el agente de viajes canario sabrá reconducir al turista del archipiélago "hacia otros lugares más tranquilos" para que disfrute de sus vacaciones "con tranquilidad".