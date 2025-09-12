ACAVyT dice tener "miedo" a que las restricciones de espacios sin humo repercutan en el turista y mire a otros destinos

Archivo - Una persona fumando en una terraza. - María José López - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El gerente de la Asociación Canaria de Agencias de Viajes y Turoperadores (ACAVyT), Francesco Delli-Paoli, ha señalado que tienen "miedo" de que las restricciones "tan fuertes" que recoge el anteproyecto de Ley del Tabaco como la prohibición de fumar en terrazas, pueda repercutir en el turista y mire a otros destinos un "poquito más flexibles" en este ámbito.

Delli-Paoli ha indicado, en declaraciones a Europa Press, que si bien se trata de un anteproyecto de ley, y no quieren "todavía poner el grito en el cielo", sí que consideró que España "ha ido un poquito más allá" de lo que pide Europa para el programa 2040.

Por ello, afirmó que estas prohibiciones que plantea el Gobierno de España "impactan" al sector turístico, ya que en un destino como el español y, el canario en particular, el clima es lo que les "diferencia con respecto a otros destinos europeos" y anima a estar en las terrazas disfrutando de la tarde y de la noche.

En este sentido, entiende que estas restricciones "tan fuertes", si finalmente se ejecutan, "puede repercutir en el turista, que quizás mire a otros destinos un poquito más flexibles en lo que al tabaco se refiera y compare en una balanza el clima frente a las restricciones" que se va a encontrar en otros países.

"Tenemos miedo que finalmente esto pues decida que nuestros destinos emisores importantes como el Reino Unido y el alemán, pues decidan otras costas, otras zonas mediterráneas, que también tienen un clima apacible, en contra de Canarias y el destino España".

De todos modos, espera que no solo por parte de patronales turísticas o asociaciones turísticas, sino desde la propia hostelería, se pongan "todos los mecanismos posibles" para presentar alegaciones y "amortiguar un poco" este anteproyecto de ley negociando algunas quitas o siendo "algo más flexibles".