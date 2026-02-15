La ACIISI destina 200.000 euros para impulsar la divulgación científica en Canarias

Europa Press Islas Canarias
Publicado: domingo, 15 febrero 2026 11:49
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias la convocatoria de subvenciones por 200.000 euros para la realización de acciones de divulgación de la I+D+i en Canarias correspondientes a los ejercicios 2026 y 2027.

Según informa la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, la convocatoria se distribuye en dos procedimientos: 100.000 euros para acciones celebradas en 2026 y otros 100.000 euros para las previstas en 2027.

Así, las ayudas cubrirán hasta el 100% del presupuesto subvencionable, reforzando así el compromiso del Ejecutivo autonómico con la promoción y socialización del conocimiento científico y tecnológico en las Islas.

Por su parte, podrán acceder a estas ayudas las entidades domiciliadas en Canarias que tengan entre sus fines o actividades la investigación, el desarrollo y la innovación.

En concreto, podrán ser beneficiarias los organismos públicos de investigación previstos en la Ley de la Ciencia; las universidades públicas; y los centros públicos de I+D+i dependientes de las administraciones públicas canarias, incluidos organismos autónomos y entidades con personalidad jurídica propia vinculadas o participadas mayoritariamente por dichas administraciones.

También podrán solicitar estas subvenciones las entidades e instituciones sanitarias públicas que desarrollen actividad investigadora en Canarias, así como las corporaciones de Derecho Público, entre ellas colegios profesionales y cámaras de comercio.

Asimismo, podrán ser beneficiarias las entidades que actúen como medio propio de universidades públicas o de instituciones sanitarias públicas, en los términos y condiciones establecidos en la convocatoria.

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES

La Consejería ha indicado que serán financiables las acciones de divulgación científica y tecnológica que se ajusten a las tipologías recogidas en las bases reguladoras.

Entre ellas se incluyen, en la Modalidad A, congresos nacionales, con subvenciones entre 3.000 y 10.000 euros, e internacionales, con ayudas entre 6.000 y 15.000 euros.

Mientras, la Modalidad B contempla la organización de talleres, workshops, seminarios y jornadas, con importes que oscilan entre 3.000 y 5.000 euros.

Además, la Modalidad C está destinada a grandes eventos de divulgación, con subvenciones que podrán situarse entre 10.000 y 25.000 euros. En caso de que no se agote el crédito asignado al primer procedimiento, el remanente podrá incorporarse al segundo.

