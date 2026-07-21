La ACIT echa "en falta" coordinación del Gobierno de España con la regulación europea en el proyecto de ley de tabaco

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La directora general de la Asociación Canaria de Industriales del Tabaco (ACIT), Yaiza Castilla, ha echado "en falta" coordinación por parte del Gobierno de España con la revisión de la regulación europea en materia de tabaquismo en relación al proyecto de ley del tabaco, aprobado este martes en Consejo de Ministros.

De todas formas, Castilla ha matizado, en declaraciones a Europa Press, que a esta iniciativa le "queda un largo camino", ya que si bien ha sido aprobado en Consejo de Ministros, le "falta todavía la parte legislativa", es decir, aún tiene que ir al Congreso de los Diputados y al Senado.

Asimismo ha aprovechado para apuntar que, con carácter previo, se ha echado "en falta" el dictamen del Consejo de Estado y la "ausencia" de coordinación con la revisión de la normativa regulatoria europea, ya que se están tramitando diferentes normativas a nivel europeo, por lo que ha indicado que los Estados miembros "deberían de esperar a que esas normativas europeas, esas directivas, salgan adelante para transponerlas y, por tanto, generar coherencia y seguridad jurídica".

Por ello, ha subrayado que sacando adelante este anteproyecto "no se está respetando ese principio de Better Regulation" con el que se intenta que toda la normativa de los espacios miembros "sea coherente y haya seguridad jurídica para los operadores".

Castilla también se ha referido a la necesidad de que haya un "máximo rigor" institucional, así como un proceso de diálogo con los sectores afectados para "valorar la proporcionalidad, la eficacia y el alcance real" de las medidas propuestas.

SECTOR ESTRATÉGICO PARA CANARIAS

Por otro lado, la directora general de ACIT también se ha referido al sector del tabaco en Canarias, donde ha matizado que es "estratégico" para las islas, cuestión que ha recordado se declaró en el Parlamento de Canarias en el año 1997.

Este dato, ha matizado, es "muy importante" en cuanto a lo que puede suponer la normativa en lo que se refiere a los niveles económicos y de impacto sobre las islas.

Y en relación con ello se ha referido a la ampliación de las zonas sin humo que recoge el proyecto de ley del tabaco, apuntando que estarán "muy pendientes", si bien expuso que "ya en su día" plantearon alegaciones en la fase de consulta pública al igual que las patronales turísticas, el Gobierno de Canarias, las cámaras de comercio ante el impacto que pudiera tener en el territorio.

Castilla ha subrayado que Canarias es el "principal polo industrial del sector tabaquero en España" y a ello se suma la importancia de la industria turística en las islas y cómo puede afectar algunas de estas medidas a la "principal actividad económica" de las islas.

A modo de ejemplo señaló que estas "limitaciones" en la hostelería, en el caso de los principales países emisores de turistas del archipiélago apuntó que "no tienen estas restricciones", por lo que expuso que "podría afectar también a la capacidad competitiva de toda" la economía de Canarias, así como de "toda la cadena de valor y todo ese efecto dominó que puede suponer".

Así, dijo Castilla, que si bien comparten el objetivo de proteger la salud pública y especialmente lo referente a la protección de acceso de menores y en avanzar en la reducción del tabaquismo, los cambios regulatorios "deben ir acompasados a las realidades socioeconómicas de cada territorio" y en el caso de Canarias expuso que esos dos polos, el industrial y el turístico, "se debe de intentar preservar o equilibrar en la medida de lo posible".

Esto, añadió, "se debe de hacer escuchando no solo a las administraciones públicas", sino también a "los sectores que aquí producen".

EL IMPACTO DEL SECTOR DEL TABACO EN CANARIAS EN CIFRAS

Castilla ha querido aportar los datos de impacto del sector del tabaco en Canarias, indicando que las cifras de 2024, ya actualizadas, recogen que la industria tabaquera tiene 19 locales destinados a la actividad industrial en el archipiélago, implicando 302,48 millones de euros de cifra de negocio.

Asimismo suponen 283,06 millones de euros de producción propia y 211,15 millones de euros de valor añadido bruto, matizando que sobre esto último en Canarias representa el 32,7% del valor añadido bruto manufacturero canario.

En materia de inversiones, se alcanzan los 20,32 millones de euros en el año 2024, afirmando que durante "estos años se ha ido aumentando la capacidad de inversión de las diferentes industrias" en las islas, lo que, admitió, ha permitido un impacto directo en el empleo, ya que actualmente hay 947 ocupados de forma directa en la industria y más de 6.000 personas que trabajan para el sector tabaquero de forma directa, indirecta e inducida en el archipiélago canario.

Por ello, ha considerado que hay que ser "muy prudente" y analizar con "mucho detalle" cualquier normativa porque incidió en que "cualquier cambio indudablemente" va a afectar, de ahí que apuntó que desde la asociación se va a hacer "todo el esfuerzo" que esté en su mano en el marco de las oportunidades legislativas que se abren a partir de ahora.