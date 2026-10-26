Acompañan un cayuco con 59 migrantes, entre ellos 4 menores, hasta el puerto de La Restinga (El Hierro)

Archivo - Varios migrantes llegan al puerto de la Restinga de El Hierro - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La salvamar Navia ha acompañado, a primera hora de este lunes, un cayuco con 59 migrantes, entre ellos tres mujeres y cuatro menores, hasta el puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro, según ha informado Salvamento Marítimo.

La salvamar Navia ha sido movilizada por el Centro de Coordinación de Tenerife y, tras localizar la embarcación, la ha acompañado hasta el puerto de La Restinga.

Una vez han desembarcado los ocupantes del cayuco, han confirmado que en el mismo iban 59 personas, que han sido atendidas por el dispositivo sanitario en la zona.