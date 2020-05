La actividad se abre paso en La Gomera y El Hierro con repunte del consumo y dudas sobre el futuro

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El inicio de la 'Fase' 1 del plan de desescalada, que se ha adelantado en las islas de La Gomera, El Hierro, La Graciosa y Formentera, ha arrancado con un repunte de la actividad económica en las calles y una buena respuesta de los consumidores.

En el caso de La Gomera, y según una encuesta de la delegación de la Cámara de Comercio en la isla, ha abierto más del 50 por ciento del tejido empresarial relacionado con restauración, pequeño comercio y peluquería, principalmente.

"Los bares se ven llenos pero a la mitad de su capacidad como marcan las restricciones", señalan desde la institución cameral desde la que inciden en la "respuesta positiva" de los clientes hasta el punto de que algún hostelero ha sido apercibido por la Guardia Civil por la ocupación de las terrazas.

"Hay demasiado ambiente" precisan, resaltando a modo de ejemplo que una conocida franquicia de ropa de la capital estaba "llena" durante la mañana --cumpliendo las condiciones de apertura--.

Los alojamientos turísticos siguen cerrados y también los que tenían alguna relación directa, y creen que no van a ver "la luz al final del túnel" hasta bien entrado el verano mientras que otros no han abierto "por miedo" al estar incluidos en un ERTE.

Quien sí ha abierto sus puertas es el campo de golf anexo al Hotel Tecina, en Alajeró, siendo el primero de España en retomar la actividad tras la declaración del estado de alarma.

En el caso de El Hierro, donde este lunes han abierto casi 90 establecimientos --28 en Valverde, 50 en La Frontera y 9 en El Pinar según del Cabildo-- las calles han estado "bastante animadas" y las cafeterías que cuentan con terraza han abierto.

"Estamos sorprendidos, ha habido más respuesta de la esperada, no tiene nada que ver con la semana pasada", precisan desde la Cámara.

El secretario general de CEOE-Tenerife, Eduardo Bezares, ha valorado que la actividad económica haya comenzando aunque con "muchas dudas" en el comercio y la hostelería porque hay puntos que se exigen que "no saben como aplicar".

Ha admitido que este lunes hay "más actividad de la normal" pero "se nota" la falta del turismo canario e internacional, que es fundamental en las islas periféricas por lo que prevalecen las aperturas de negocios por "buena voluntad".

TEST RÁPIDOS EN LOS BARCOS QUE VIENEN DE TENERIFE

Bezares ofrece una "visión más positiva" que la de las últimas semanas porque se recupera la actividad "pero sin poder esperar mucho económicamente porque el público objetivo se ha reducido mucho con las restricciones de movilidad".

El alcalde de San Sebastián de La Gomera, Adasat Reyes, ha resaltado la recuperación de la actividad económica en la capital de la isla "con total normalidad" en "muchísimos comercios" y "algunas terrazas" aunque ha mostrado su "preocupación" por las entradas a la isla a través del puerto del barco que procede de Tenerife, isla más afectada por el coronavirus.

Reyes asegura que no tienen "la certeza" de que los pasajeros que entran en La Gomera "no estén infectados" porque aunque se mide la temperatura y se hacen desinfecciones no se practican test rápidos durante la travesía.