Acuerdan impulsar las aguas residuales de Candelaria a la depuradora comarcal de Güímar con 8,3 millones de inversión

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias, el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF) y el Ayuntamiento de Candelaria han formalizado un convenio de cooperación para ejecutar el proyecto de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales de San Blas e impulsión a la EDAR comarcal del Valle de Güímar.

La actuación permitirá recoger las aguas residuales del litoral de Candelaria --actualmente tratadas en instalaciones de menor capacidad y vertidas a través de emisarios submarinos-- y conducirlas hasta la depuradora comarcal del Valle de Güímar, integrándolas en un sistema más eficiente y adaptado a las exigencias normativas europeas.

La obra cuenta con un presupuesto total de 8.384.906,06 euros, financiados íntegramente por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, distribuidos en las anualidades 2026, 2027 y 2028. La previsión del Cabildo es que los trabajos, con tres años de ejecución, comiencen este año.

Así lo ha informado este miércoles la presidenta insular, Rosa Dávila, rueda de prensa por acuerdos de consejo de gobierno, donde ha se ha dado luz verde a este convenio, que contempla que, finalizada la obra, el Cabildo asumirá la gestión y explotación de la misma.

"El proyecto configura una mejora sustancial del saneamiento, primero, para cumplir con la normativa europea y avanzar hacia 'Vertidos 0', pero ayudará al sector primario, ya que tendremos más recursos con la reutilización del agua depurada", ha añadido.

DETALLES DEL CONVENIO

El convenio firmado por las administraciones establece que el Gobierno regional asumirá la licitación, dirección y financiación íntegra de las obras. Mientras, el Ayuntamiento de Candelaria pondrá a disposición los terrenos necesarios y la actual estación de bombeo de San Blas, además de facilitar la tramitación administrativa.

Por su parte, el Consejo Insular de Aguas de Tenerife coordinará técnicamente la actuación y asumirá el uso, conservación y explotación de la infraestructura una vez finalizada.

Finalmente, será el Cabildo de Tenerife quien deba garantizar la conexión de esta obra con los trabajos ya en marcha en la Plaza de la Patrona y su entorno, donde se están ejecutando canalizaciones hidráulicas que permitirán integrar ambas actuaciones.

En este sentido, la coordinación entre las obras de remodelación de la Plaza de la Patrona y la nueva impulsión buscará "optimizar recursos, evitar duplicidades y reducir afecciones", al integrar las canalizaciones necesarias dentro de los trabajos ya en ejecución.