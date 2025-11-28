Adjudican las obras de rehabilitación energética de 66 viviendas públicas en La Orotava (Tenerife)

Archivo - El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, atiende a los medios de comunicación - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), ha adjudicado las obras de rehabilitación energética de 66 viviendas protegidas en el grupo La Torrita, situadas entre las calles Cantos Canarios, Domingo Domínguez Luis y Hermanas de la Caridad, en La Orotava, en la isla de Tenerife.

Los trabajos han sido adjudicados a la empresa Serveo Servicios S.A.U., por un importe total de 1.258.673,04 euros, con IGIC incluido. La intervención forma parte del plan de renovación de más de 350 viviendas públicas repartidas en distintos municipios de Canarias, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRR), financiado con fondos Next Generation EU, según ha precisado el Gobierno de Canarias en una nota de prensa.

El programa de rehabilitación incluye mejoras de eficiencia energética como la renovación de fachada y envolvente térmica, carpinterías, cubiertas y actuaciones orientadas a reducir la demanda energética del edificio y mejorar el confort de las familias residentes. Asimismo, se trata de una intervención "integral" destinada a modernizar el parque público de vivienda y avanzar hacia un modelo residencial más "eficiente y sostenible".