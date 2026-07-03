Adjudican la redacción del proyecto de ampliación del Hospital del Sur de Tenerife por un millón de euros

Archivo - El presidente Fernando Clavijo, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y la consejera de Sanidad, Esther Monzón, se reúnen con representantes de la Plataforma Pro Hospital Público del Sur y del Círculo de Empresarios de la zona - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha adjudicado este viernes la redacción del proyecto para la ampliación y reforma del Hospital del Sur de Tenerife, centro dependiente del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, con una inversión de 1.097.245 euros y un plazo de ejecución de diez meses.

Esta licitación incluye la redacción del proyecto de ejecución de la obra de la primera fase de la reforma y ampliación del Hospital del Sur de Tenerife, con lo que se obtendrá un proyecto técnico que permita iniciar dicha construcción, según ha informado la Consejería de Sanidad en una nota.

La Fase I de ampliación y reforma del Hospital del Sur de Tenerife prevé mejorar la capacidad y la calidad de la atención sanitaria ofrecida a la ciudadanía residente en esa zona de la isla.

Asimismo, se contemplan actuaciones esenciales como la finalización de dos módulos ya existentes en estado estructural; la creación de nuevas unidades asistenciales --como Cuidados Críticos, Hemodinámica y una nueva Unidad de Hospitalización--, la ampliación y reforma del bloque quirúrgico, y la expansión de áreas como Urgencias, Consultas Externas y Diagnóstico por la Imagen. También se prevé la creación de una infraestructura de circulaciones que mejore la conexión y operatividad del conjunto hospitalario.

Estas actuaciones, precisa la Consejería, buscan crear y adecuar los espacios del centro hospitalario, de tal manera que cumplan con los estándares modernos de atención sanitaria y permitan al Hospital del Sur llevar a cabo su actividad asistencial con "mayor eficiencia y capacidad resolutiva".

REFUERZO DE SERVICIOS

Recuerda la Consejería que la cartera de servicios del Hospital del Sur se ha visto reforzada en los últimos años con nuevas prestaciones, como la puesta en marcha la Unidad de Cuidados Paliativos, con hospitalización y atención domiciliaria y una unidad de Atención Temprana destinada a niños de cero a seis años de la zona sur de la isla. Además, se ha puesto en marcha nuevas técnicas para el cáncer de vejiga y de mama.

En estos dos últimos años se ha dotado al Hospital del Sur de otros servicios centrales básicos para el desarrollo y funcionamiento del hospital como el Laboratorio y el servicio de Farmacia Hospitalaria.

Igualmente, añaden, se ha reforzado su capacidad diagnóstica con nuevo escáner que evita los traslados de pacientes al Hospital de La Candelaria para este tipo de pruebas y de tratamientos.