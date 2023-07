La AECC demanda más atención para los enfermos de cáncer y sus familias en Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Tenerife y Gran Canaria se han reunido con el Diputado del Común, Rafael Yanes; la adjunta segunda, Milagros Fuentes; y los asesores de la Institución, Oliver Fariña y Regina García, para trasladar las demandas y solicitudes del colectivo.

El presidente de la Asociación de Tenerife, Andrés Orozco, trasladó que uno de los problemas que tienen es la atención a los enfermos de cáncer y sus familias. "Esta enfermedad se diagnostica en Canarias todos los años a más de 12.000 personas y es la segunda causa de muerte en las islas. Por tanto, debemos prestarle toda la atención, no solo a los pacientes en los centros hospitalarios, sino también a las personas que están solas y que tienen vulnerabilidad económica", expuso.

Además, añadió que en los programas políticos "no aparece el cáncer, no aparecen las llamadas de atención de cómo están las camas de cuidados paliativos. Esta enfermedad no hay que cuidarla sólo en su origen, sino que también hay que cuidarla al final de la vida, donde el enfermo y la familia necesitan mantener su dignidad. El número de camas no es suficiente para atender las necesidades de los cuidados paliativos".

Andrés Orozco comentó que las medidas preventivas existen y el cáncer cogido a tiempo ha dejado de ser mortal para algunas patologías. "El cáncer de colon se puede detectar a tiempo con un cribado, una prueba sencilla, económica y nada agresiva, que debería de hacerse de forma gratuita desde el Servicio Canario de Salud entre todos los ciudadanos de entre 50 y los 60 años. Pero no se hace aludiendo falta de medios económicos o de especialistas, mientras que en otras comunidades está normalizado", comentó.

Rafael Yanes, por su parte, señaló que la mitad de los hombres y la tercera parte de las mujeres tendrán cáncer a lo largo de su vida. "Si le añadimos que entre 2020 y 2040 esta cifra se incrementará en un 40%, estamos ante la enfermedad del siglo XXI. Debemos incidir en aspectos sanitarios, en la investigación y en normalizar el cáncer: normalizar significa no discriminar a quien lo padece".

El Diputado del Común se comprometió a contactar con la Consejería de Sanidad para ver qué aspectos del protocolo de actuación se pueden mejorar.