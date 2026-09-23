La Aemet prevé un otoño cálido en Canarias y de normal a húmedo en precipitaciones tras un verano muy cálido

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y el delegado territorial de AEMET en Canarias, David Suárez - CEDIDO POR DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha afirmado que existe una alta probabilidad de que este otoño --septiembre, octubre y noviembre-- tenga en Canarias un carácter cálido y de normal a húmedo en precipitaciones tras un verano que ha sido muy cálido y muy húmedo.

Así lo ha manifestado este miércoles el delegado territorial del organismo estatal, David Suárez, durante una rueda de prensa junto al delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, para presentar el balance climático del verano y la predicción estacional para el otoño en el Archipiélago.

En este sentido, los meses de verano han tenido un carácter muy cálido con una temperatura media de 22,7°C, lo que supone una anomalía de +0,9°C por encima del valor normal respecto al periodo de referencia (1991-2020), siendo el sexto verano más cálido desde 1961.

La temperatura más alta del verano se produjo el día 2 de agosto en Tasarte, dentro del municipio de La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria), al registrarse 44,4ºC.

Por provincias, Las Palmas anotó una temperatura media de 23,9ºC, registrando una anomalía térmica de +1,2ºC por encima de lo normal. Con estos valores, el comportamiento del verano en la provincia oriental se clasifica como muy cálido y el segundo más cálido desde que hay registros.

Por su parte, Santa Cruz de Tenerife presentó una temperatura media de 21,4ºC durante el trimestre. Esta cifra representa una anomalía de +0,7 grados sobre la media de referencia del periodo, lo que califica el estío en las islas occidentales como cálido.

Además, Suárez expuso que el verano climatológico en Canarias registró una ola de calor durante los días 1 al 5 de agosto con una anomalía máxima de +6ºC por encima del valor normal para la época del año.

UN VERANO MUY HÚMEDO EN LAS ISLAS

En cuanto a las precipitaciones, el verano ha tenido un carácter muy húmedo, en el que se acumularon 6,5 mm, lo que corresponde a un 120% respecto al promedio normal, situándose como el 14º verano más húmedo en el archipiélago desde 1961.

Por provincias, Las Palmas experimentó un verano de carácter húmedo, anotando un total de 2 mm de precipitación acumulada. Este volumen supone el 105% de sus valores habituales y lo posiciona como el 24º periodo estival más húmedo.

Finalmente, Santa Cruz de Tenerife presentó un carácter muy húmedo al acumular 12 mm de lluvia durante los meses estivales. Esta cifra se sitúa en el 126% sobre la media y convierte a este verano en el 11º con mayor cantidad de precipitaciones de la serie histórica.