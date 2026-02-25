Aena licitará este año la reforma integral de la terminal del Aeropuerto Tenerife Sur

Reunión entre el Cabildo de Tenerife y Aena para abordar los proyectos de inversión en los dos aeropuertos de la isla - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Aena ha anunciado este miércoles que la licitación de la remodelación integral del Aeropuerto Tenerife Sur se licitará este año una vez finalice el proyecto en marzo y se inicie la tramitación medioambiental.

En paralelo se licitará el edificio de aparcamientos, incorporando la futura intermodalidad con el Tren del Sur.

Así lo ha expuesto al Cabildo de Tenerife una delegación del gestor aeroportuario conformada por el vicepresidente ejecutivo, Javier Marín; la directora general de Aeropuertos, Elena Mayoral; la directora de Planificación Aeroportuaria y Control Regulatorio, Sonia Corrochano y el director de los aeropuertos del Grupo Canarias, Luis López Chapí.

Tras la reunión, Aena ha presentado a representantes institucionales y empresariales su propuesta de inversiones para los aeropuertos de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna y de Tenerife Sur para el período 2027-2031, que será de 867 millones de euros.

Esta cifra es más del doble de lo invertido por Aena en la isla de Tenerife entre 2017 y 2025 (335,69 millones) y de los 867 millones de euros, 583 millones se corresponden con inversión regulada.

Concretamente, la inversión total para el quinquenio 2027-2031 propuesta por Aena para el Aeropuerto de Tenerife Sur es de 553,6 millones de euros, muy superior a la del quinquenio 2022-2026, que fue de 68,9 millones de euros.

La remodelación integral de la terminal supondrá una mejora notable de la experiencia del pasajero con un incremento de capacidad gracias a la optimización funcional de todos los procesos operativos, el incremento de superficies, la introducción de nuevas tecnologías y la integración arquitectónica del Terminal en su conjunto y con el entorno.

En cuanto al Aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, la inversión total para el quinquenio 2027-2031 es de 313,4 millones de euros frente a los 67,8 millones de euros del quinquenio anterior.

La ampliación de la terminal lo dotará de la capacidad suficiente para atender la demanda esperada de tráfico a través de la mejora los procesos y dotándolo de nuevas superficies, respetando en todo caso la singularidad arquitectónica del edificio y mejorando la calidad y eficiencia.

Entre las actuaciones contempladas se encuentran la ampliación del área de facturación y del número de mostradores, así como de los controles de seguridad en la zona más emblemática del edificio.

También se ampliarán el área de embarque y del número de puertas y la sala de recogida de equipajes y del número de cintas.

Igualmente se contemplan actuaciones en aparcamientos frente a la terminal, larga estancia, vehículos de alquiler, empleados y zonas de transporte público, además de los accesos al aeropuerto en coordinación con el proyecto de la TF-5.

La previsión de Aena es que el proyecto constructivo definitivo finalice a lo largo de este año para iniciar la tramitación medioambiental y que la licitación se realice en 2027.

AUMENTO DE TARIFAS

Para acometer esta gran ola inversora, Aena ha propuesto un incremento medio anual de la tarifa para los aeropuertos de Canarias de menos de 30 céntimos por pasajero, que será incluso menor cuando se apliquen los incentivos en vigor --esas cantidades son inferiores a 10 céntimos para los vuelos interislas--.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha destacado el trabajo coordinado y consensuado con Aena pues es un "aliado estratégico" para asegurar que las ampliaciones aeroportuarias no solo cubran las necesidades de la isla sino que también se "integren" con las diferentes modalidades de transporte terrestre en las que está trabajando la corporación.

"Era la hora de Tenerife, porque nuestro aeropuerto, especialmente Tenerife Sur, necesitaba una inversión importante para poder adecuarlo a la demanda actual y a la futura", ha indicado a los periodistas, subrayando que tanto la llegada del tren del sur como del tranvía al Norte se contemplan en la nueva planificación con cargo al DORA III.

En concreto, se contempla el desarrollo de intercambiadores de transporte en puntos estratégicos que faciliten la conexión entre guaguas, taxis, tranvía y tren, optimizando los tiempos de desplazamiento y reduciendo el uso del coche privado.

Concretamente para el tren del sur la solución que se plantea es la construcción de un túnel o caverna donde estará la parada del tren.

Por otra parte, el Cabildo también contempla la mejora de los enlaces de la TF-1 con el Aeropuerto de Tenerife Sur y se ha propuesto una reordenación de accesos y aparcamientos en el marco de la remodelación integral del aeropuerto, con una inversión de 300 millones de euros.