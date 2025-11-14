Los aeropuertos de Canarias registran 4,6 millones de pasajeros en octubre, un 2,3% más

Archivo - Nuevos puestos de facturación en el aeropuerto de Gran Canaria - AEROPUERTO DE GRAN CANARIA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Canarias contabilizaron en el mes de octubre un total de 4.618.986 pasajeros, un 2,3% más que en el mismo mes de 2024, según datos hechos públicos por Aena este viernes.

De la cifra total de viajeros registrada, 4.597.959 corresponde a pasajeros de vuelos comerciales, de los que 1.908.103 viajaron en conexiones nacionales (un 2,9% más respecto a octubre del año pasado) y 2.689.856 en internacionales (un 1,8% más que el mismo mes de 2024).

Además, se gestionaron 40.750 movimientos de aeronaves, con un aumento del 1,6%, y se transportaron 2.958 toneladas de mercancías, un 2,1% menos respecto al anterior mes de octubre.

El Aeropuerto de Gran Canaria registró el mayor número de pasajeros con 1.324.466, lo que representa un incremento del 1,8% respecto al mismo mes de 2024.

Le sigue el Aeropuerto de Tenerife Sur, con 1.163.847 pasajeros (+1%); César Manrique-Lanzarote, con 761.426 pasajeros (+0,4%); Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, con 620.631 (+5,6%); Fuerteventura, con 588.141 (+5,5%); La Palma, con 122.962 (+2,3%); El Hierro, con 26.521 (-3,9%); y, con el mayor crecimiento porcentual, La Gomera con 10.992 pasajeros y un 9% más que el mismo mes de 2024.

En lo que va de año, los aeropuertos canarios han registrado 45.263.582 viajeros, un 4,6% más que en el mismo periodo de 2024.

De los 45.002.823 pasajeros comerciales, 18.857.689 viajaron en vuelos nacionales, un 5% más, y 26.145.134 lo hicieron en vuelos internacionales, un 4,5% más respecto al acumulado en este mismo periodo el año pasado.

De enero a octubre de 2025, se gestionaron 401.143 movimientos de aeronaves, un 4,2% más, y se registraron 27.160 toneladas de mercancías transportadas, un 0,4% menos que en 2024.

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por los 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado el mes de octubre de 2025 con 35.099.396 pasajeros, un 4,5% más que en el mismo mes de 2024; gestionaron 295.929 movimientos de aeronaves, un 4,3% más que en 2024 y transportaron 150.175 toneladas de mercancía, un 9,3% más que el año pasado.

En lo que va de año registraron 276,6 millones de pasajeros, un 3,9% más con respecto al mismo periodo del año anterior, con la gestión de 2,3 millones de movimientos de aeronaves y el transporte de 1,1 millón de toneladas de mercancías, es decir, unos aumentos del 4,4% y 6,4%, respectivamente.