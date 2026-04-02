Los aeropuertos canarios operarán unos 1.303 vuelos este Jueves Santo

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Entre el 27 de marzo y 6 de abril, los aeródromos en las islas prevén realizar hasta 15.019 operaciones por las vacaciones de Semana Santa

SANTA CRUZ DE TENERIFE/ MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Canarias operarán un total de 1.303 vuelos durante este Jueves Santo, 33 más que el mismo festivo de 2025, que coincidió a 17 de abril, según los datos facilitados por Aena.

El aeropuerto de Gran Canaria será el que más operaciones registre en las islas en esta jornada festiva, con 400 vuelos --255 de ellos nacionales, y 145 internacionales--, seguido del de Tenerife Norte (228), Lanzarote (218) y Tenerife Sur, que anotará 207 operaciones.

Por su parte, en el conjunto de la red de aeropuertos españoles, Aena prevé operar un total de 6.536 vuelos durante este Jueves Santo, lo que supone seis más que el mismo festivo de 2025.

En total, entre el pasado 27 de marzo, y el próximo 6 de abril, están programados 70.505 movimientos aéreos, apenas un 0,9% menos con respecto a un año antes.

HUELGA EN EL 'HANDLING'

Esta Semana Santa coincide con una huelga indefinida convocada por CCOO, UGT y USO en Groundforce, empresa de 'handling' de Globalia, que se celebra los lunes, miércoles y viernes, a lo largo de tres franjas horarias: de 5.00 a 7.00 horas, de 11.00 a 17.00 horas y de 22.00 a 00.00 horas.

El domingo, 5 de abril, será el día de más movimientos, con 6.771 movimientos, seguido del día siguiente, el 6 de abril (6.652), el 4 de abril (6.648), el 2 de abril (6.536).

Los tres aeropuertos con más operaciones durante estos 11 días serán el de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el de Barcelona-El Prat y el de Palma de Mallorca. En concreto, la capital española se encuentra a la cabeza de los movimientos aéreos, con 12.933, un 4,7% más frente al periodo del año pasado.

A continuación, le siguen el aeródromo catalán, que operará un total de 11.339 movimientos previstos (+2%) para estos días, mientras que el aeropuerto mallorquín programará un total de 7.502 operaciones (+11,6%). Cierran la lista el aeródromo de Málaga-Costa del Sol y el de Gran Canaria, que registrarán un total de 5.996 (-0,7%) y 4.612 vuelos (+6%), respectivamente.