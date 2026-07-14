Los aeropuertos canarios registran 26,8 millones de pasajeros en el primer semestre, un 0,7% menos

Archivo - Pasajera visualiza las pantallas en un aeropuerto - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Canarias han registrado en los seis primeros meses de 2026 un total de 26.847.826 pasajeros, un 0,7% menos que en el mismo periodo del año pasado.

De los 26.729.685 viajeros comerciales, 10.647.275 lo hicieron en vuelos nacionales, un 0,2% menos que en los primeros seis meses de 2025, y 16.082.410 lo hicieron en vuelos internacionales, un 0,8% menos, según datos de Aena hechos públicos este martes.

El aeropuerto de Gran Canaria registró el mayor número de pasajeros con 7.917.801 (+0,5%), seguido del Aeropuerto de Tenerife Sur con 6.845.121 (-2,9%); César Manrique-Lanzarote con 4.312.800 (-1%); Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna con 3.514.967 (+2,5%); Fuerteventura con 3.271.894 (-3%); La Palma con 778.446 (+4,1%); El Hierro con 147.768 (+2,6%) y La Gomera con 59.029 (-1,4%).

Entre enero y junio se gestionaron 240.811 movimientos de aeronaves y se transportaron 15.381 toneladas de mercancías.

Solo en el mes de junio, los aeropuertos registraron un total de 4.153.154 pasajeros, un 0,9% menos que en el mismo periodo del año pasado.

De la cifra total de viajeros, 4.130.092 corresponden a pasajeros de vuelos comerciales, de los que 1.996.594 viajaron en vuelos nacionales, un 1,9% más que en junio de 2025, y 2.133.498 lo hicieron en vuelos internacionales, un 3,4% menos.

El Aeropuerto de Gran Canaria fue el que acumuló un mayor número de pasajeros, con 1.180.730, lo que supone un incremento del 0,4% con respecto a junio de 2025.

Le sigue el Aeropuerto de Tenerife Sur con 935.707 pasajeros (-5,7%); César Manrique-Lanzarote con 704.815 (-1,5%); Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna con 645.057 (+3,5%); Fuerteventura con 520.539 (-2,1%); La Palma con 128.763 (+10,6%); El Hierro con 26.540 (+2,1%) y La Gomera con 11.003 (+1,5%).

Además, se gestionaron 38.629 movimientos de aeronaves y se transportaron 2.395 toneladas de mercancía.

DATOS TOTALES

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton, el Aeropuerto de Leeds Bradford y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado el mes de junio de 2026 con 36.998.573 pasajeros, un 3,5% más que en el mismo mes de 2025, gestionaron 315.153 movimientos de aeronaves, un 4,8% más que en 2025 y transportaron 119.430 toneladas de mercancía, que se mantiene estable respecto al año pasado.

En términos acumulados, en el primer semestre de 2026 han pasado por los aeropuertos del Grupo Aena 189.964.768 pasajeros (un 3,9% más que en 2025), se registraron 1.636.701 movimientos de aeronaves (+3,2%) y se transportaron 739.612 toneladas de mercancía, un 1,2% más que en el mismo periodo de 2025.

Además, de enero a junio de 2026, los aeropuertos de la red de Aena en España han registrado 156.246.234 viajeros (un 3,7% más que en 2025), lo que supone un crecimiento inferior al que se registró en el primer semestre del año pasado con respecto al 2024, cuando se creció un 4,5%.

Asimismo, se operaron 1.332.699 movimientos de aeronaves (+4%) y se transportaron 664.355 toneladas de mercancía, un 4,2% más que en el mismo periodo de 2025.

En el mes de junio, los aeropuertos de la red de Aena en España han contabilizado 31.639.672 pasajeros, un 3,8% más que en el mismo mes de 2025, se gestionaron 266.076 movimientos de aeronaves, un 5,9% más que en junio de 2025, y se transportaron 107.503 toneladas de mercancía, un 0,1% menos que en junio del año pasado.