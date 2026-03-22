Los aeropuertos canarios registran este domingo ocho desvíos y una cancelación por la borrasca 'Therese'

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los aeropuertos de Canarias han registrado este domingo una cancelación y hasta ocho desvíos a consecuencia de los efectos que deja la borrasca 'Therese' en las islas, que en los últimos días ha provocado intensas lluvias, fuertes vientos y oleaje.
Según informa Aena, los fenómenos meteorológicos adversos en el entorno del Aeropuerto de César Manrique- Lanzarote han provocado la cancelación de un vuelo que tenía origen en Gran Canaria. También han sido desviadas hasta ocho operaciones al Aeropuerto de Gran Canaria y Fuerteventura, procedentes de Hamburgo, Frankfurt, Rotterdam, Londres (2), Manchester (2) y Newcastle.
Este sábado, la borrasca 'Therese' obligó a la cancelación de hasta 33 operaciones, más siete desvíos.