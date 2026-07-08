Un afectado en un incendio declarado en la cocina de una vivienda de La Laguna (Tenerife)

Un afectado en un incendio declarado en la cocina de una vivienda de San Cristóbal de la Laguna (Tenerife) - 112 CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Hombre ha sido asistido este miércoles por intoxicación por inhalación de humo y quemaduras de carácter moderado durante un incendio declarado en una vivienda de San Cristóbal de la Laguna (Tenerife), ha informado el área de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias ha recibido a las 18.54 horas una alerta en la que se comunicaba que se había declarado un incendio en una vivienda localizada en un edificio de la zona de Las Chumberas.

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife han extinguido las llamas, que han afectado a la cocina de la vivienda, y han ventilado el inmueble.

Por su parte, el personal del Servicio de Urgencias Canario ha asistido a un afectado, que presentaba intoxicación por humo y quemaduras de carácter moderado, y lo ha trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

La Policía Local y Policía Nacional han asegurado la zona y han colaborado con el resto de los recursos de emergencias.