Un afectado moderado en el incendio de una vivienda de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria)

Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias - 112 DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 53 años, ha resultado afectado de carácter moderado por inhalación de humo en el incendio de una vivienda de Santa Lucía de Tirajana, en la isla de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El fuego se ha producido sobre las 19.53 horas de este sábado, en una vivienda ubicada en la calle Delicias del citado municipio, lugar hasta el que se trasladaron bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria que extinguieron el fuego, que afectó a dos habitaciones, y ventilaron el inmueble.

Seguidamente el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al hombre, que presentaba una intoxicación por inhalación de humo de pronóstico moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia al centro de salud de Doctoral.

En el lugar el incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local que colaboraron en el dispositivo.