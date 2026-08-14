La afiliación de extranjeros en Canarias suma 4.922 cotizantes en julio, hasta los 148.776 ocupados

Archivo - Una camarera de nacionalidad extranjera atendiendo una mesa - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La afiliación media de extranjeros en Canarias subió durante julio en 4.922 cotizantes respecto al mes anterior, un 3,42% más, hasta situarse en 148.776 ocupados, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En comparación a julio de 2025, el número de cotizantes extranjeros se ha incrementado en las islas en 15.174 personas, con un impulso interanual del 11,36%.

Por su parte, de los 148.776 trabajadores foráneos que hay en el archipiélago, 56.718 provienen de países de la Unión Europea, mientras que el resto, 92.058, son de países de fuera de la Unión.

Aquí, Italia es el país con más afiliados extranjeros en Canarias, 25.974 personas, seguido de Venezuela (15.353), Colombia (15.102), Marruecos (8.761), Alemania (7.909) y Reino Unido (7.170) como las nacionales con mayor número de cotizantes.

Por otro lado, en el conjunto de España, la afiliación media de extranjeros subió en julio en 66.046 cotizantes respecto al mes anterior, un 1,9% más respecto al mes anterior, hasta situarse en un nuevo máximo histórico de 3.512.223 ocupados.

En el último año, el número de cotizantes extranjeros se ha incrementado en 420.875 ocupados, con un aumento interanual del 13,6%, más de diez puntos por encima del incremento interanual de la afiliación global (+2,9%).

La afiliación de trabajadores extranjeros, que ya supone el 15,6% del total, ha mostrado un especial dinamismo durante los siete primeros meses del año, con una aceleración del crecimiento desde finales de abril, coincidiendo con la puesta en marcha del proceso extraordinario de regularización.

A 30 de julio, el número de personas extranjeras que ya figuraban de alta en la Seguridad Social como consecuencia de este proceso ascendía a 262.475, frente a una cifra total de afiliación de 22.502.259 personas.

De ellas, 213.883, el 81,5%, estaban encuadradas en el Régimen General de la Seguridad Social, mientras que 12.675, un 4,8%, eran trabajadores autónomos. Por sexo, 158.171 eran hombres, el 60,3%, y 104.304 mujeres, el 39,7%.

Desde junio de 2022, el número de afiliados extranjeros ha sumado más de 1,2 millones de ocupados. De hecho, el 46,3% del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros, según ha destacado el Ministerio.

En términos desestacializados, julio se cerró con un nuevo máximo de 3.407.558 afiliados extranjeros, lo que supone 408.333 cotizantes más que un año antes.

Marruecos sigue siendo el país con más afiliados a la Seguridad Social y supera ya los 415.000 cotizantes (415.310). Le siguen Colombia (347.467), Rumanía (342.555), Venezuela (247.209), Italia (223.589), China (136.395), Perú (133.002) y Ucrania (84.599).