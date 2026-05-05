Agentes de Policía Nacional rescatan a 3 personas atrapadas en una vivienda incendiada en Jinámar (Gran Canaria)

Archivo - Un agente de la Policía Nacional junto al coche policial. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han rescatado a tres personas que se encontraban atrapadas en el interior de una vivienda afectada por un incendio declarado en la zona de Jinámar, en el municipio de Telde (Gran Canaria).

El rescate se produjo en la tarde del 1 de mayo, después de que agentes que realizaban labores de prevención de la seguridad ciudadana observaron una columna de humo densa procedente de la azotea de un inmueble.

Seguidamente, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa, comunicaron la incidencia a la sala operativa CIMACC 091 y se dirigieron al lugar.

Los agentes, una vez se personaron en el edificio, comprobaron que el foco del incendio se localizaba en una planta inferior donde tuvieron conocimiento de que varias personas estaban atrapadas en el interior de una vivienda, sin posibilidad de ser evacuados por las zonas comunes ante la acumulación de humo.

Por ello, los agentes accedieron, con la colaboración de vecinos, a la azotea del edificio colindante, desde donde lograron entrar al inmueble afectado tras fracturar varios accesos para entrar en la vivienda y proceder al rescate de las tres personas que estaban en su interior.

Posteriormente los servicios sanitarios atendieron a las personas rescatadas, que presentaban un alto estado de nerviosismo. También asistieron a los agentes intervinientes por inhalación de humo.

Los daños, matizan, fueron únicamente materiales, resultando también rescatado con vida un animal doméstico que estaba en el interior de la vivienda.

En el operativo, además de Policía Nacional y bomberos, también participaron agentes de la Policía Local de Telde, que colaboraron en la seguridad del perímetro. Finalmente destacan que la rápida intervención de los agentes permitió evitar consecuencias de mayor gravedad.