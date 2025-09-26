Agreden a un hombre con arma blanca y le roban el móvil en el parque Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - Parque de Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria- CEDIDO POR AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre presuntamente ha agredido a otro con un arma blanca, y le han robado una riñorera en la que tenía un móvil y dinero en el parque Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado la Policía Local.

Los hechos se produjeron pasadas las 00.00 horas de este miércoles, 24 de septiembre, cuando la Policía Local fue alertada de que una persona había sufrido una agresión en el parque Santa Catalina.

Una vez personados en el lugar, los agentes observaron que un joven, de 20 años, había sido agredido y presentaba cortes de arma blanca detrás de la oreja, así como en la zona abdominal, por lo que inmediatamente se solicitó recursos sanitarios, que lo trasladaron hasta el Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín.

Los agentes también se entrevistaron con los testigos de lo ocurrido, entre ellos la expareja del presunto agresor, que indicaron que el autor de la hechos portaba un cuchillo y que él era quien había empezado la riña entre ambos.

Finlamente consiguieron detener al agresor en las proximidades del parque Santa Catalina de la capital grancanaria.