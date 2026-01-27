Agricultura flexibilizará en los próximos días las medidas de control de la filoxera, "no eliminada, pero sí controlada"

Archivo - El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias promoverá, en los próximos días, la flexibilización de las restricciones aplicadas con el objetivo de controlar y erradicar la plaga de filoxera de la vid, que continúa con 89 casos localizados en hoja en Tenerife, ninguno de ellos en raíz, y todos ellos tratados y eliminados. "Evidentemente, hemos ido avanzando. No está eliminada, pero sí está acotada hasta ahora".

Así lo ha avanzado el consejero del área, Narvay Quintero, que hoy ha presidido la reunión técnica de seguimiento sobre la gestión de la filoxera en Canarias, en la sede de la Consejería de Agricultura en Santa Cruz de Tenerife. El encuentro ha servido para actualizar la situación en torno a las más de 7.700 inspecciones que ya contabiliza el archipiélago y que se han podido realizar en todas las islas.

"Evidentemente, también vamos a valorar el objetivo de la Consejería cuando encontramos la filoxera, que era, por un lado, evitar la expansión de la misma, algo que hemos logrado, porque lo localizado se ha encontrado por las inspecciones y no por que se haya expandido la filoxera, y también ese objetivo importante de salvar la vendimia del año 2025", ha incidido el responsable del departamento regional ante los medios.

Asimismo, ha destacado Quintero, de las 1.446 solicitudes gestionadas para autorizar el movimiento de uva entre islas --ante la restricción aplicada para poder salvar la vendimia--, y de las que se denegaron 43. Incluso, ha precisado, de esas 43, 7 se permitieron mover finalmente. "Estamos hablando de un poco más de 35 los movimientos denegados, y lo hicimos porque eran de la zona cero, en Valle Guerra (Tenerife)".

Por todo ello, el consejero regional ha celebrado este miércoles haber dado al sector soluciones para salvar la vendimia, entre ellas la "posibilidad" de buscar bodegas en el entorno para poder guardar el mosto.

Ha avanzado el consejero regional que este miércoles se presentará al sector un nuevo protocolo para promover las actividades de poda, en concreto para saber "cómo tratar el material vegetal" y evitar la propagación. También se abordará otro en materia de replantación.

"Se tratan de un protocolo general diferente al anterior, y que aporta más flexibilización, pero siempre con el control de la propia administración, de todos los movimientos que se puedan hacer para tener certificado incluso de tratamiento de los materiales vegetales que se muevan, con un aparato que se ha adquirido la Consejería para poder tratar el 100% de materiales vegetales", ha incidido Quintero.

PLAN CON EL GOBIERNO CENTRAL

En paralelo, en el encuentro técnico de este miércoles se ha presentado el Plan de Control y Erradicación de la filoxera realizado en conjunto con el Gobierno de España, un documento que, advierte el consejero, avalaría todas las medidas puestas en marcha desde Canarias.

Y sobre ese documento y guía práctica, el consejero ha avanzado la previsión de que, aplicadas las medidas para el control y erradicación de la filoxera previstas en dicho plan, en "tres años" se pueda volver a plantar en la zona afectada.

"Vamos a tratar cada afección 50 metros alrededor, a eliminar completamente todo lo que hay 50 metros alrededor con ese protocolo, eliminarlo y sanearlo. Además, se indemnizará al productor por esos 50 metros, durante 3 años, y una vez culmine ese periodo, se entiende que ya se podrá volver a replantar porque ya existirían las garantías necesarias para que se pueda replantar", ha señalado.