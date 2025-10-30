Agrupación SOMOS de Ingenio se integra en el PP de Gran Canaria

SOMOS se integra en el PP de Gran Canaria - PP DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación SOMOS de Ingenio se ha integrado oficialmente este miércoles en el Partido Popular (PP) de Gran Canaria, siendo este un "paso que consolida" la colaboración que ambas formaciones mantienen en los últimos ciclos electorales.

De esta forma, los miembros de SOMOS pasan a formar parte del PP, "manteniendo su compromiso con la defensa de los intereses" del municipio y de sus vecinos desde una estructura política "más amplia, cohesionada y con vocación insular", según ha informado el Partido Popular de Gran Canaria en nota de prensa.

En un acto donde se ha presentado el acuerdo, el secretario regional del PP, Poli Suárez, destacó que la fusión entre las dos formaciones "no es solo una suma de siglas, sino la consolidación de una forma de hacer política basada en la gestión responsable, desde la más profunda" convicción municipalista, que aseguró "es lo que mueve al PP de Canarias".

"La escucha activa y la defensa de los barrios y municipios frente a la improvisación de otros gobiernos municipales es nuestra seña de identidad", apuntilló.

Por su parte, el presidente del Partido Popular de Gran Canaria, Carlos Ester, expuso que "este paso demuestra que el PP es un proyecto abierto, capaz de integrar distintas sensibilidades bajo una misma convicción", tales como son la de "trabajar con honestidad, eficacia y cercanía" por el bienestar de las islas.

Para Ester, la incorporación de SOMOS "refuerza la estructura en Ingenio y amplía" el alcance del proyecto en toda la isla.

Asimismo el presidente del PP de Ingenio, Rayco Padilla, indicó que la unión con SOMOS "representa el compromiso de seguir construyendo un municipio más unido, con una visión realista y siempre cerca" de los vecinos.

"Hemos demostrado que se puede gobernar desde la cercanía, sumando voluntades y dejando a un lado las etiquetas. Este acuerdo nos fortalece para seguir mejorando Ingenio y defender su futuro dentro del proyecto del Partido Popular de Gran Canaria", aseguró.

Finalmente, el presidente del Proyecto SOMOS, Antonio Artiles, admitió que esta es una "decisión natural, fruto del trabajo conjunto, la confianza y la coincidencia en los valores de servicio público y defensa del interés general, siempre al lado de los vecinos".

Artiles se mostró convencido de que esta unión "multiplica" la capacidad de acción y de que juntos se podrá "seguir impulsando políticas útiles para Ingenio y para toda Gran Canaria".

La colaboración entre el Partido Popular y SOMOS se inició antes de las elecciones municipales con el fin de "ofrecer una alternativa sólida" al municipio de Ingenio. Esta alianza, ambas formaciones concurrieron bajo una misma candidatura, les permitió tener representación y asumir responsabilidades de gobierno.