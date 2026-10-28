Air Canadá inicia sus rutas a Tenerife a través de Toronto y Montreal

Delegación de Turismo de Tenerife en una reunión con directivos de Air Canadá - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Air Canada ha iniciado sus operaciones con Tenerife a través de sus nuevas conexiones con Toronto y Montreal, reforzando la conectividad internacional de la isla y abriendo nuevas vías para atraer visitantes de Canadá y otros mercados norteamericanos.

La puesta en marcha de estas rutas se enmarca en la estrategia de diversificación de mercados de Tenerife y consolida la apuesta por Norteamérica como mercado prioritario, tanto por su potencial de crecimiento como por el perfil de viajero interesado en experiencias de calidad, estancias prolongadas y una oferta turística diferenciada.

El primer vuelo procedente de Toronto aterrizó en el aeropuerto de Tenerife Sur el lunes a las 9.10 horas y unas horas después, el avión emprendió el viaje de regreso a Canadá con una delegación de representantes de la isla.

Concretamente habrá cuatro vuelos semanales en invierno y tres en verano.

La conexión con Toronto operará durante la temporada de invierno, mientras que la ruta con Montreal comenzará el próximo 31 de octubre y ampliará su operativa durante el verano, de acuerdo con la programación anunciada por la compañía, detalla el Cabildo en una nota.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, destacó la importancia de esta nueva conectividad para la estrategia internacional de la isla.

"La llegada de Air Canada a Tenerife representa un hito para la conectividad internacional de la isla y la culminación de años de trabajo para abrir nuevas oportunidades con un mercado estratégico como el norteamericano", señaló.

Afonso subrayó asimismo que estas conexiones directas refuerzan el posicionamiento de la isla "como un destino global, competitivo y de calidad" y permiten avanzar hacia un modelo turístico basado en la diversificación, la sostenibilidad y la captación de visitantes que valoran la autenticidad, la cultura y la excelencia de la oferta insular.

Por su parte, la CEO de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, destacó tanto la importancia de las nuevas conexiones aéreas como el trabajo de promoción y comercialización desarrollado en Canadá y Estados Unidos.

"La llegada de Air Canada supone una oportunidad para seguir posicionando Tenerife en Norteamérica, un mercado en el que llevamos años trabajando a través de acciones de promoción y comunicación", comentó.

Melwani puso también en valor el encuentro celebrado en Montreal con representantes de la aerolínea y de la industria turística y empresarial canadiense.

"Ha sido una reunión muy importante para Tenerife, en la que hemos tenido la oportunidad de compartir espacio de trabajo con cargos directivos de Air Canada, representantes de la OET de Toronto, empresarios y profesionales del sector turístico, así como representantes de la Cámara de Comercio. Este encuentro nos permite estrechar relaciones, reforzar la colaboración entre ambos mercados y establecer nuevas alianzas comerciales que puedan traducirse en oportunidades de negocio para las empresas de Tenerife y la economía de la isla", apuntó.

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN

La CEO de Turismo de Tenerife insistió en que la conectividad debe ir acompañada de una labor activa de promoción, comunicación y comercialización para aprovechar el potencial del mercado canadiense y norteamericano en general.

En este sentido, destacó el atractivo de la oferta insular y señaló el potencial de Tenerife en ámbitos estratégicos como la industria audiovisual, el turismo MICE y el turismo de cruceros.

Estos sectores ofrecen nuevas oportunidades para diversificar la actividad económica, atraer visitantes de mayor valor añadido y fomentar las sinergias entre empresas canadienses y de la isla.

Melwani destacó también la buena relación mantenida con Air Canada desde el inicio de las negociaciones, así como el trabajo desarrollado conjuntamente con Turismo de Tenerife para organizar el encuentro empresarial de Montreal y preparar futuras reuniones que permitan consolidar la colaboración entre ambos mercados.

Desde Air Canada, Alexandre Lefèvre, vicepresidente de Planificación de Redes y Global, afirmó que están "sumamente satisfechos" con la acogida que han tenido los nuevos servicios desde Montreal y Toronto hacia Tenerife.

"El volumen de reservas ha sido excepcionalmente alto, lo que convierte a Tenerife en uno de nuestros lanzamientos en nuevos mercados más exitosos. Este impulso, sumado al enorme apoyo e implicación que hemos recibido por parte de nuestro partner Turismo de Tenerife, Cabildo y de la comunidad local, nos brinda una gran confianza en este destino. Nos complace enormemente consolidar este éxito estableciendo una presencia permanente en Tenerife durante todo el año, con la continuidad de nuestra ruta desde Montreal hasta el verano", comentó.

ENCUENTRO CON LA INDUSTRIA TURÍSTICA CANADIENSE

Coincidiendo con el inicio de las nuevas conexiones, una delegación tinerfeña encabezada por la CEO de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, y parte de su equipo se desplazó a Canadá para mantener reuniones con representantes de la industria turística y empresarial, y explorar nuevas oportunidades de colaboración comercial.

La misión contó con la participación de Jorge Marichal, presidente de Ashotel y CEHAT; Victoria González, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife; Fedua El Gheriani, directora de Isla Bella Resorts y José Fernando Cabrera, consejero delegado y propietario de Luxury Tenerife Hotels.

La delegación insular celebró en Montreal, en la sede de Air Canadá, un encuentro empresarial con directivos de la aerolínea representantes institucionales y profesionales destacados de los sectores turístico y empresarial canadiense.

La reunión tuvo como objetivo fortalecer las relaciones comerciales entre ambos mercados e impulsar nuevas oportunidades de colaboración.

Por parte de Air Canada participaron Alexandre Lefèvre, vicepresidente de Planificación de Redes y Ventas Globales, además de responsables de las áreas de Desarrollo de Negocio, de Ventas Corporativas, Regionales, Globales y Especializadas.

En el encuentro también estuvieron presentes la directora de la OET de Toronto Isabel Garcia, representantes de la Cámara de Comercio del Montreal Metropolitano, del Consulado de Asuntos Turísticos de la Embajada de España en Montreal, de la División de Desarrollo de Mercados y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Montreal, además de asociaciones, agencias de viajes, empresas hoteleras y medios especializados de Canadá.

Entre ellas figuraron la Canadian Automobile Association (CAA-Quebec), las agencias Voyages Traditours, Wingbuddy, Sportvac Voyages y Voyages Endirect, la cadena Meliá Hotels International Canadá y el medio de comunicación especializado en turismo PAX News.

El encuentro fue organizado conjuntamente por Turismo de Tenerife y Air Canada con el propósito de reforzar los vínculos comerciales, favorecer el intercambio de conocimiento y explorar nuevas oportunidades de colaboración.

Las nuevas rutas facilitarán las conexiones de los pasajeros que viajen desde Tenerife hacia una amplia red de destinos de Canadá, Estados Unidos, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica, gracias a las posibilidades de conexión que ofrece Air Canada desde sus principales centros de operaciones.