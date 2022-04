Albares viajará a Canarias para explicar la posición del Gobierno respecto al Sáhara

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este martes en el Pleno del Parlamento que el ministro del Interior, José Manuel Albares, visitará las Islas en las próximas semanas para explicar la carta de Pedro Sánchez al rey de Marruecos, en la que España se muestra favorable a la autonomía para el Sáhara bajo soberanía marroquí.

Así lo ha avanzado el presidente canario en una comparecencia parlamentaria, a solicitud del Grupo Nacionalista Canario, sobre el alcance y las repercusiones para Canarias de las nuevas relaciones entre España y Marruecos.

En su intervención, Ángel Víctor Torres dijo que la reanudación de la comisión hispano-marroquí es una "noticia positiva" para que España y Marruecos, con la participación de Canarias, se sienten oficialmente con vistas, entre otras cosas, a que "el convenio migratorio sea el mejor posible, para delimitar las aguas o para mejorar las relaciones comerciales con un país vecino".

Ángel Víctor Torres avanzó, al igual que hizo en la sesión de control del Gobierno de esta mañana, que a partir de la próxima semana se reactivará la comisión hispano-marroquí con comisiones determinadas en las que, cuando se traten temas canarios, habrá un grupo de trabajo de Canarias. "Por tanto, no estaremos ahí de espectadores", apostilló el presidente.

Acerca de la carta del presidente del Gobierno al rey de Marruecos y su posición respecto al Sáhara Occidental, Torres quiso dejar claro que el recorrido de la propuesta que ha hecho Pedro Sánchez será igual a "cero" si no hay un acuerdo entre las dos partes, es decir, entre el Frente Polisario y el reino de Marruecos. Junto a ello, consideró que lo más importante sería que el enviado de las Naciones Unidas consiga "por fin" un acuerdo definitivo entre ambas partes para acabar con un conflicto de 50 años.

UN MENSAJE DE TRANQUILIDAD.

En relación a las prospecciones, Ángel Víctor Torres reiteró que el Gobierno de Canarias se opone "tajantemente" a que éstas se puedan llevar a cabo no sólo en aguas canarias, sino incluso en aguas marroquíes, y añadió que en la comisión hispano-marroquí estará el Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España para velar, en caso de que hubiera prospecciones, por la legalidad internacional y la máxima protección medioambiental.

El jefe del Ejecutivo también quiso mandar un mensaje de tranquilidad a la sociedad canaria e insistió en que las prospecciones, de llevarse a cabo, no se harán ni en aguas canarias ni saharauis, sino en aguas marroquíes, y aclaró que en estos momentos no se están haciendo perforaciones, sino análisis e investigaciones.

RELACIONES COMPLEJAS.

Por su parte, el portavoz del Grupo Nacionalista Canario, José Miguel Barragán, señaló que las relaciones entre España y Marruecos "siempre han sido complejas y no exentas de tensiones importantes" y advirtió que así "van a seguir siendo".

José Miguel Barragán incidió, además, en que la diplomacia marroquí "sabe jugar con la debilidad de la política exterior africana de España y ha sabido tensionar a su conveniencia cuando ha considerado que la situación lo requería".

No obstante, apuntó que desde CC-PNC siguen compartiendo que Marruecos "es y debe seguir siendo" un socio prioritario para España y para Canarias. Por ello, trasladó al Gobierno canario un total de 24 propuestas, en siete áreas de acción, en donde los nacionalistas proponen, por ejemplo, que el Ejecutivo canario siga siendo "firme" y manteniendo la posición tradicional canaria respecto al derecho a la autodeterminación del Sáhara.

SOBERANÍA ESPAÑOLA.

El portavoz del Grupo Mixto, Ricardo Fernández de la Puente, informó de que Ciudadanos (Cs) ha registrado una batería de preguntas para que el Gobierno de España informe ante el Congreso de los Diputados si ha obtenido algún tipo de garantía, por escrito, de que Marruecos renuncia a cuestionar la soberanía española sobre Ceuta, Melilla y las aguas territoriales canarias.

Casimiro Curbelo, portavoz del Grupo Parlamentario de Agrupación Socialista Gomera, resaltó la importancia de la presencia canaria en la comisión hispano-marroquí y, sobre todo, los acuerdos que en su seno se puedan alcanzar, por ejemplo, en la delimitación de las aguas.

El diputado Manuel Marrero manifestó que Sí Podemos Canarias no puede aceptar "ni los chantajes ni las políticas de hechos consumados" del reino de Marruecos, ni "los afanes expansionistas y territoriales" sobre el Archipiélago y sus aguas, y advirtió que su intención de llevar a cabo prospecciones ponen en "serio peligro" la biodiversidad marina, la costas o la desalación de aguas en Canarias.

Por ello, pidió al presidente que continúe "con firmeza" en la defensa de los intereses del Archipiélago ante el reino de Marruecos y que así se lo siga exigiendo al Gobierno del Estado.

Por parte del Grupo Nueva Canarias, Luis Campos, defendió la necesidad de restablecer relaciones con cualquier país, incluso con Marruecos, pero incidió en que este restablecimiento "nunca jamás y bajo ningún concepto" puede hacerse en detrimento de otros pueblos ni tampoco a "cualquier paso". Reiteró, igualmente, la necesidad de seguir exigiendo la delimitación de la mediana, que garantizaría "de una vez por todas" definir a quién le corresponde qué franja de mar.

Desde las filas populares, Manuel Domínguez indicó que este es un asunto de tal importancia que Ángel Víctor Torres debería lograr "no seguir siendo el único presidente autonómico que no ha sido recibido en la Moncloa de manera oficial". "Es el momento de que Pedro Sánchez le escuche, le atienda, no por Whatsapp ni por relaciones de colegueo, sino que haya una relación directa y seria (...) Le han dejado de lado y nos han dejado de lado a todos los canarios", espetó.

A este respecto, Ángel Víctor Torres negó que sea el único presidente autonómico que no haya sido recibido oficialmente por Pedro Sánchez, y quiso dejar claro que prefiere, "antes que la foto", mantener una relación "permanente" como la que tiene con el presidente del Gobierno, incluso "para tener diferencias".

Por último, Nayra Alemán, del Grupo Parlamentario Socialista, hizo hincapié en que la diplomacia "es mucho más importante y seria que un chascarrillo en el salón de Plenos, pues salva derechos y salva vidas, así que un respeto hacia esa diplomacia". Según la diputada, las relaciones diplomáticas tienen que ser la norma general no sólo con los demás países, sino con Marruecos también, "si queremos unos resultados distintos a los de hasta ahora".