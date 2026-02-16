El Albergue Montes de Anaga (Tenerife) registra más de 7.000 pernoctaciones en 2025, un 7,1% más

Albergue Montes de Anaga - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Albergue Montes de Anaga, propiedad del Cabildo de Tenerife y gestionado por la empresa pública Ideco, recibió el año pasado a clientes de 53 países con un total de 7.094 pernoctaciones, lo que supone un 7,1% más que el año anterior.

El ranking de países de procedencia de los usuarios lo encabeza España, seguido de Alemania, Francia, Polonia y Reino Unido pero también han pernoctado en el establecimiento turistas procedentes de Singapur, Georgia, Corea del Sur, Estados Unidos o Líbano, entre otros países.

La consejera de Deportes, Yolanda Moliné, destaca en una nota que el albergue, enclavado en el corazón del Parque Rural de Anaga, "atrae especialmente a personas que quieren conocer un entorno natural único y desconectar de la rutina adentrándose en alguno de los múltiples senderos que parten del albergue para hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza".

Yolanda Moliné explica que desde el año pasado se está "habilitando un nuevo espacio en una de las salas para ubicar un gimnasio, dotado de material deportivo para entrenamiento funcional como pesas, bandas, TRX o colchonetas que podrán utilizar en breve los clientes como un servicio más y que ha sido especialmente bien recibido por los usuarios que practican deportes como carreras de montaña, ciclismo o escalada".

El albergue, adaptado para personas con movilidad reducida, tiene una capacidad de 40 plazas distribuidas en nueve habitaciones de dos, cuatro y seis plazas con la posibilidad de que el usuario puede retener las camas no ocupadas de una habitación para tener más intimidad tanto si pernoctan solos como en familia.

El establecimiento cuenta también con cocina para que los alojados puedan prepararse su propia comida y una sala audiovisual con acceso a ordenadores con los que el cliente puede obtener información de todos los senderos de la zona y configurar su propia ruta por Anaga.

La instalación, ubicada a 200 metros del sendero PR-TF-4 Bailadero-Taganana que lleva a uno de los caseríos con más historia de Anaga, está orientada a todo tipo de público como turistas, senderistas, grupos organizados, asociaciones, estudiantes, deportistas o, simplemente, personas a las que les gusta tener un contacto directo con la naturaleza.