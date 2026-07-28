Alcalde de Puerto de la Cruz admite que Salud Pública comunicó la contaminación en Playa Jardín y no se cerró al baño

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde del Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso (PP), admitió en el pleno municipal de este lunes que la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias comunicó el pasado 23 de junio vía correo electrónico --lo leyeron un día después-- que una muestra de agua obtenida en la zona de El Charcón, en Playa Jardín, presentaba índices de contaminación.

Afonso había dicho el viernes en rueda de prensa, tras la denuncia del PSOE de Tenerife, que nadie del departamento les había comunicado esa incidencia de forma oficial y que, por tanto, la playa no debía ser cerrada al baño.

Ante esta situación, el portavoz del PSOE en Puerto de la Cruz, Marco González, ha exigido responsabilidades políticas por la "deriva de ocultación, manipulación y falta de transparencia" del Gobierno municipal en relación con el episodio de contaminación registrado en Playa Jardín los días 22 y 23 de junio.

González ha señalado que el Ejecutivo local (PP-ACP-CC), por boca del alcalde Leopoldo Afonso (PP), "ha ido cambiando su versión" desde el pasado viernes, cuando en rueda de prensa aseguró que no había recibido ninguna comunicación de Salud Pública, hasta el pleno de este lunes, en el que terminó admitiendo que sí había recibido un correo.

"No estamos ante un error menor, sino ante una estrategia de ocultación que ha ido desmoronándose en apenas unos días", afirmó.

El portavoz socialista subrayó además que el Gobierno municipal tampoco aclaró en el pleno quién, dentro del propio Ejecutivo, habló por teléfono con Salud Pública, a pesar de que esa llamada es clave para reconstruir con rigor qué ocurrió realmente durante aquellos días.

"Siguen sin dar la cara, siguen sin explicar lo esencial y siguen intentando ganar tiempo con versiones cada vez más contradictorias", denunció.

Marco González recordó que el PSOE solicitó el pasado miércoles toda la información relativa a este episodio de contaminación y que, hasta la fecha, no ha recibido nada.

Mientras tanto, lamentó, el Gobierno local "exhibe papeles distintos cada día, pero no los comparte ni con la oposición ni con la ciudadanía".

A su juicio, esta actitud evidencia una forma de gobernar "basada en el ocultamiento, la manipulación y el desprecio a la verdad".

Ante esta situación, el Grupo Socialista va a solicitar la convocatoria de un pleno extraordinario para ofrecer al alcalde y a su Gobierno "una última oportunidad de decir toda la verdad, de una vez por todas, sobre lo sucedido los días 22 y 23 de junio".

Según González, "la ciudadanía merece saber qué pasó, quién sabía qué, cuándo lo supo y por qué se ha intentado confundir a todo el mundo desde entonces".

El portavoz socialista insistió en que no se trata solo de una cuestión de gestión, sino de responsabilidad política.

"Cuando un gobierno cambia su versión, oculta documentos, no responde a la oposición y no aclara hechos tan graves, pierde toda credibilidad. Y cuando se juega con la salud pública y con la confianza de la gente, lo mínimo que cabe es asumir responsabilidades", concluyó.