El alcalde de Santa Cruz destaca el esfuerzo del CD Tenerife y de la afición para volver a Segunda

Recepción del CD Tenerife en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife - AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha destacado este lunes el esfuerzo del Club Deportivo Tenerife y de la afición para volver a la Segunda División del fútbol español durante la recepción oficial en el salón de plenos del ayuntamiento con motivo del ascenso del CD Tenerife.

En el acto también estuvo presente la concejala de Deportes, Alicia Cebrián, junto a otros miembros de la corporación municipal, además de la plantilla, cuerpo técnico y directiva del club blanquiazul. Además asistieron figuras destacadas de la historia del club y del fútbol tinerfeño, así como las reinas y magos y magas de las Fiestas de Mayo, en una jornada de marcado carácter institucional y simbólico, según ha informado el consistorio en nota de prensa.

En la recepción intervino Bermúdez pero también el presidente del club, Felipe Miñambres, así como el entrenador Álvaro Cervera y el capitán del equipo Aitor Sanz, coincidiendo todos en destacar el "esfuerzo colectivo y el respaldo" de la afición como "claves" del éxito deportivo.

"Hoy es un día un poco más tranquilo que el pasado viernes y queríamos hacer una recepción más institucional para reconocer el trabajo fantástico que han hecho, que culminó con el ascenso. Todos los seguidores del CD Tenerife de nuestra ciudad y estoy seguro de que todos los ciudadanos de Santa Cruz se lo agradecen muchísimo", apuntó Bermúdez.

Asimismo indicó que el club "siempre" ha estado vinculado a la ciudad, y en el escudo del CD Tenerife "siempre ha existido la cruz que representa a Santa Cruz de Tenerife, que es el mismo escudo que preside" el salón de plenos del ayuntamiento.

"Hemos compartido alegrías y decepciones y hoy estamos celebrando una gran alegría, en la que han ascendido gracias al esfuerzo de los jugadores, cuerpo técnico y directiva, pero también con ustedes asciende nuestra ciudad, con ustedes asciende Santa Cruz", apuntilló.

Asimismo expuso que si bien "hay gente que mide el progreso de las ciudades por cosas que son tangibles", consideró que las ciudades "progresan por cosas intangibles como la ilusión", considerando que el equipo ha devuelto esa "ilusión y la felicidad a mucha gente que estaban tristes" por el descenso.

Por su parte, el presidente del CD Tenerife, Felipe Miñambres, resaltó que "lo más importante" es que con este ascenso se hace "felices a muchas personas". Añadió: "a veces cuando eres jugador no te das cuenta, pero cuando vas cumpliendo años y pasando por diferentes puestos te das cuenta de que lo que verdaderamente importa es poder hacer feliz a la gente, a una isla entera".

Por otro lado, Álvaro Cervera, entrenador que ha llevado al CD Tenerife a Segunda División del fútbol, expuso que con este ascenso han puesto "modestamente" a Tenerife "en el mapa porque se ha hablado mucho" de ello para agregar que es la plantilla, los jugadores los que tienen que llevarse el reconocimiento porque él "no" es "nadie sin ellos".

Finalmente, el capitán del equipo Aitor Sanz aseguró que para ellos "es un gran orgullo" estar presentes en la recepción porque han logrado este éxito, a lo que sumó el agradecimiento al ayuntamiento por el apoyo institucional "en los momentos más delicados, que es algo muy de valorar". Aseguró que seguirán peleando para "hacer este club un poquito más grande".

El alcalde de la ciudad hizo entrega a Felipe Miñambres de una escultura del pórtico original del estadio Heliodoro Rodríguez López, obra del artista Alfonso Escalero, con la leyenda: "En reconocimiento al Club Deportivo Tenerife por su merecido ascenso a Segunda División en la temporada 25-26, por devolver la ilusión a una isla entera y engrandecer nuestra historia deportiva".

Por su parte, el presidente del CD Tenerife hizo entrega de una camiseta del equipo con la firma de todo el equipo con el nombre del alcalde y los números 25-26 correspondiente a la temporada actual.

La Banda Municipal de Santa Cruz de Tenerife puso la nota musical al acto, interpretando un pasodoble a la llegada del equipo y el Himno del CD Tenerife al término de la recepción, cerrando así la ceremonia.