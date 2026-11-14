Alejandro Amenábar recibe este sábado en Tenerife el Premio Isla Calavera de Honor 2026

Archivo - El director Alejandro Amenábar en la 39º edición de los Premios Goya, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, a 8 de febrero de 2025, en Granada, Andalucía (España). - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de cine Alejandro Amenábar recibirá este sábado el Premio Isla Calavera de Honor durante la Gala de Clausura del Festival, que se celebrará en el Teatro Leal de La Laguna a partir de las 20.00 horas.

El galardón reconoce "su trayectoria y su huella" en la historia del cine de género, desde aquella ópera prima que marcó una generación hasta una filmografía que ha transitado por el thriller, la ciencia ficción, el drama histórico y el cine de aventuras, y le hizo ganar un Premio Óscar en 2005 por su película 'Mar adentro', en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa.

Con motivo de este reconocimiento, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha recibido este al director de cine y al actor Eduardo Noriega, en un encuentro institucional celebrado en el Palacio Insular con motivo de la décima edición del Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna, Isla Calavera.

En la recepción también participaron los codirectores del certamen, Ramón González Trujillo y Daniel Fumero, con la presencia del consejero de I+D+i del Cabildo, Juan José Martínez, según ha informa el Cabildo en una nota.

Durante el encuentro, la presidenta destacó la trayectoria de ambos invitados y felicitó a la organización por alcanzar diez años de historia, consolidando a Tenerife como un espacio de referencia para el cine fantástico.

"La cultura es una de las mejores cartas de presentación que puede tener un territorio. Tenerife quiere proyectarse al mundo no solo por sus paisajes o su capacidad turística, sino también por su talento, su creatividad y su apuesta por la cultura", ha señalado la presidenta.

Asimismo, puso en valor la presencia de Amenábar y Noriega en esta edición y el reconocimiento que recibirá el cineasta. "Que un festival nacido aquí consiga reunir a figuras de la dimensión de Alejandro Amenábar y Eduardo Noriega es motivo de satisfacción y una oportunidad para acercar al público a uno de los grandes creadores del cine español y reivindicar películas que han marcado la historia del género", ha destacado.

La presidenta también subrayó la contribución de Isla Calavera a la difusión del cine fantástico y al acercamiento de la cultura a la ciudadanía, así como las oportunidades que ofrece el sector audiovisual para Tenerife.

"El cine constituye una industria de futuro, capaz de combinar creatividad, innovación y empleo cualificado, además de contribuir a la diversificación económica de la isla", ha señalado Dávila, que ha reivindicado que "el cine tiene que ser libre".

REESTRENO EN CINES

Alejandro Amenábar precisó que la proyección de la remasterización de Tesis surge una semana antes de su reestreno en los cines, y destacó que cuando trabaja no se imagina qué vida va a tener una película y apuntó que la película se mantiene vigente para quien la vio hace 30 años y también para la gente joven que conecta con la misma.

Por su parte, Eduardo Noriega adelantó que la remasterización guarda sorpresas ya que se proyecta en 4K, además se ha logrado recuperar el sonido original y como novedad se proyecta en 24 fotogramas.

En cuanto a los directores del Festival, agradecieron a la presidenta del Cabildo todo el apoyo que están recibiendo por parte de la institución insular y apuntaron que están teniendo records de asistencia a los estrenos y que eso les anima aún más para la siguiente edición.

Tanto Amenábar como Noriega se mostraron muy cercanos y agradecieron la acogid así como el obsequio de una pulsera de una artesana de la isla con la imagen de Tenerife que mostraron a los medios de comunicación.

FESTIVAL ISLA CALAVERA

Alejandro Amenábar recibirá el Premio Isla Calavera de Honor 2026 coincidiendo con el 30 aniversario de Tesis (1996), su ópera prima, que obtuvo siete premios Goya, entre ellos los de mejor película y mejor dirección novel.

El protagonista del largometraje, Eduardo Noriega, fue reconocido con el Premio Isla Calavera de Honor en 2023 y participa en el spot oficial de esta décima edición del festival.

Como parte de la programación de Isla Calavera, Multicines Tenerife acogió este viernes, 13 de noviembre, a las 20:00 horas, una proyección remasterizada de Tesis, seguida de un coloquio con Amenábar y Noriega en el que abordarán el rodaje de la película, su recepción y su impacto cultural.

Alejandro Amenábar cuenta con una reconocida trayectoria como director, guionista y compositor, con títulos como Abre los ojos, Los otros, Mar adentro, Mientras dure la guerra y El cautivo (2025). Entre sus reconocimientos destaca el Óscar a la mejor película de habla no inglesa por Mar adentro.

Por su parte, Eduardo Noriega ha desarrollado una amplia carrera cinematográfica nacional e internacional y ha sido nominado en dos ocasiones al Goya al mejor actor protagonista, por Abre los ojos y El lobo.

El Festival Isla Calavera celebra su décima edición del 6 al 15 de noviembre con una programación dedicada al cine fantástico y de terror, que este año conmemora también el 40 aniversario de La mosca, de David Cronenberg, y reúne en Tenerife a destacadas figuras del cine internacional, entre ellas Christopher Lambert y Tom Berenger, reconocidos con premios honoríficos, y Lloyd Kaufman y Lone Fleming, distinguidos como Leyendas del Fantástico.