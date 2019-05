Alonso (CC) afea a Sánchez que venga a un mitin a Tenerife y "no se preocupe" por el incendio en el Teide

Publicado 17/05/2019 11:06:15 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha criticado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya visitado ayer jueves Tenerife para intervenir en un mitin del PSOE "y no se preocupe" por la evolución del incendio en Las Cañadas del Teide.

En declaraciones a los periodistas, ha comentado que eso "demuestra la preocupación que tiene por los temas canarios", pues el incendio no afecta a un "espacio cualquiera" sino a un "parque nacional", por lo que no entiende que no lo llame, como responsable del dispositivo, o al propio presidente canario, Fernando Clavijo.

Ha apuntado que la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ha sido un "apoyo importante", fue activada por el propio Cabildo, y recordado que cuando vino Sánchez a Lanzarote de vacaciones, tampoco quiso reunirse con Clavijo en pleno repunte de la llegada de pateras.

"Está muy bien ir a Ofra", ha señalado, pero lamenta que se haya ido a la isla sin preguntar por el incendio --aunque no ha descartado que lo haya hecho con el consejero insular socialista de Medio Ambiente, José Antonio Valbuena--.